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Киеву не стоит сжигать все мосты с отношениях с Минском. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью порталу Delfi, которое размещено на сайте ведомства.
По словам министра, у него остались "двойственные ощущения" после телефонных разговоров врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Отметим, что две беседы лидеров стран состоялись из-за миграционного кризиса, сложившегося на польско-белорусской границе.
"Думаю, получив звонок канцлера Меркель, Лукашенко многого добился политически. Конечно, не стоит сжигать все мосты с Белоруссией, но необходимо проявлять большую осторожность при планировании своих контактов, чтобы избежать ситуации, когда общение с Лукашенко будет воспринято как политическое признание и легитимация этого режима", – сказал пан Кулеба.
Он добавил, что не стал бы рекомендовать президенту своей страны Владимиру Зеленскому напрямую разговаривать с бацькой, поскольку считает, что "главные дирижеры этого миграционного кризиса сидят в Кремле".
Украинский министр забыл пояснить, почему киевскому режиму необходимо контактировать с Минском. Вот только сегодня стало известно, что Незалежная вдвое увеличила объемы импорта электроэнергии из Белоруссии, т.к. в соборной большая энергетическая проблема в связи с нехваткой топливных ресурсов.
На прошлой неделе объемы поставок "лампочки Ильича" из соседнего государства были на уровне 415 МВт-часов каждый час, а уже в начале текущей они составляли 900 МВт-часов, сообщает "Укрэнерго".
При этом только 24 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил о решении правительства
окончательно отказаться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии до сентября 2023 года.
Когда именно должно произойти это знаковое событие, он не уточнил.
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