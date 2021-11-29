СБУ открыла дело по "госперевороту" гражданами Украины и России

СБУ открыла дело по "госперевороту" гражданами Украины и России
Фото: depositphotos.com
Количество и личности подозреваемых не раскрываются

Служба безопасности Украины начала расследование по делу о госперевороте гражданами Незалежной и России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 29 ноября.

"Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. О ходе расследования будет сообщено впоследствии", – говорится в сообщении.

В ведомстве не раскрывают количество и личности подозреваемых.

Таким образом СБУ с опозданием в два дня отреагировала на громкое заявление президента страны Владимира Зеленского, сделанное им в пятницу, 26 ноября, в ходе большой пресс-конференции с местными СМИ. Тогда лидер нации объявил, что спецслужбы проинформировали его о запланированном на 1 декабря в соборной государственном перевороте.

По его словам, к захвату власти может быть причастно окружение донецкого олигарха, покинувшего Донбасс после событий 2014 г., Рината Ахметова. Якобы на госпереворот "выделяются миллиарды долларов".

Сам Ахметов заявление пана Зеленского назвал лживым, обещав и дальше "защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны".

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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