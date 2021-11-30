Незалежная не может остановить "Северный поток-2"

Руководитель государственной энергетической компании Украины пожаловался, что "Нафтогаз" до сих пор не может заключить с российской стороной контракт о транзите голубого топлива. По словам Юрия Витренко, Москва даже на неофициальном уровне не делает намеков о новом соглашении при том, что Киев уже успел обговорить ситуацию с Берлином и Вашингтоном.

Чинов подчеркнул, что и США, и Германия, и Незалежная выступают за продолжение транзита газа, но Россия якобы не настроена на диалог по вопросу поставок энергоресурсов. В то же время, по его словам, Украина не может наложить вето на проект "Северный поток-2".

Витренко сообщил информагентству Reuters, что Незалежная участвует в процессе сертификации российского газопровода, однако даже это обстоятельство не дает ей возможности остановить ГТС. Он отметил, что после допуска со стороны немецкого регулятора Россия якобы будет использовать СП-1 и СП-2 для давления на Европу и лишит Украину транзитных потоков.

К слову, раннее в Германии подсказали "Газпрому" способ сэкономить на транзите голубого топлива через Незалежную. Аналитики издания Handelsblatt подчеркнули, что скорый запуск "Северного потока – 2" позволит российской стороне не тратить много средств на транзит газа через украинскую ГТС.