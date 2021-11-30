На Украине пожаловались на отсутствие переговоров по газу с Россией

На Украине пожаловались на отсутствие переговоров по газу с Россией
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
продолжение"Военная истерия": немцы подняли на смех испугавшуюся Россию Украину
Незалежная не может остановить "Северный поток-2"

Руководитель государственной энергетической компании Украины пожаловался, что "Нафтогаз" до сих пор не может заключить с российской стороной контракт о транзите голубого топлива. По словам Юрия Витренко, Москва даже на неофициальном уровне не делает намеков о новом соглашении при том, что Киев уже успел обговорить ситуацию с Берлином и Вашингтоном.

Чинов подчеркнул, что и США, и Германия, и Незалежная выступают за продолжение транзита газа, но Россия якобы не настроена на диалог по вопросу поставок энергоресурсов. В то же время, по его словам, Украина не может наложить вето на проект "Северный поток-2".

Витренко сообщил информагентству Reuters, что Незалежная участвует в процессе сертификации российского газопровода, однако даже это обстоятельство не дает ей возможности остановить ГТС. Он отметил, что после допуска со стороны немецкого регулятора Россия якобы будет использовать СП-1 и СП-2 для давления на Европу и лишит Украину транзитных потоков.

К слову, раннее в Германии подсказали "Газпрому" способ сэкономить на транзите голубого топлива через Незалежную. Аналитики издания Handelsblatt подчеркнули, что скорый запуск "Северного потока – 2" позволит российской стороне не тратить много средств на транзит газа через украинскую ГТС.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость333047
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Как можно давить на Европа с помощью СП-1 и СП-2? Только Украина одна, просто лишится денег и всё. От СП-1 и СП-2 выиграет вся Европа. Газ дешевле не нужно кормить Европе кукушонка -Украину!
Гость332464
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Чубатые сосвем обнаглели, газ наш как и кому продавать это наше дело, а вы обосрались теперь пожинайте свое <цензура>. Хотели быть незалежными так вперед вам никто не обязан.
Гость335519
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Зачем кормить хохлоскот?
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