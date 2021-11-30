"Военная истерия": немцы подняли на смех испугавшуюся Россию Украину

"Военная истерия": немцы подняли на смех испугавшуюся Россию Украину
Дмитрий Кулеба. Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Жители Германии скептически оценивают действия киевских властей

Украинское государство всеми силами раздувает истерику вокруг мифических планов нашей страны напасть на Незалежную. В то время, как многие западные политики поддерживают такие действия высокопоставленных украинцев, обычные люди с иронией наблюдают за происходящим.

Недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба дал развернутое интервью немецкому изданию Die Zeit. Высокопоставленный незалежный в очередной раз объявил, что Россия якобы стягивает войска к общим с Украиной рубежам, что является реальной "угрозой" для страны, а также ударит по безопасности европейских держав.

Интернет-пользователи в комментариях к статье начали бурные обсуждения. Некоторые подчеркивают, что выгоды России от войны с Украиной весьма призрачны, поэтому Москве не за чем развязывать такую кровавую заварушку. Другие призвали киевский режим выполнять свои обязательства и работать над реализацией минских соглашений.

Некоторые прямо назвали высказывание руководителя главного украинского внешнеполитического ведомства "ерундой" и отметили, что такое странное поведение "многое объясняет о политиках на Украине".

Также немцы отмечают, что будут с интересом наблюдать за развитием событий и подождут, чем дело кончится.

"Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии", – написал один из интернет-пользователей.

К слову, недавно угрозы украинского государства в адрес нашей страны высмеяли жители Болгарии. Люди отметили, что Украина уже несколько лет рассказывает о нападении России, которое так и не состоялось.

Источник: Die Zeit ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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