"Я замешан": Чубайс признал вину за провалы России

"Я замешан": Чубайс признал вину за провалы России
Анатолий Чубайс. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Политик решил проявить максимальную откровенность

Известный российский политик Анатолий Чубайс уже несколько десятилетий занимает высокие посты во властных структурах. Стоит отметить, что бывший глава "Роснано" готов брать на себя ответственность за происходящее. По крайней мере, на словах Чубайс объявил, что считает себя виновным во всех негативных процессах, происходящих в России.

Такими откровениями спецпредставитель российского лидера по связям с международными организациями поделился во время беседы с известной российской журналисткой Ксенией Собчак.

Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что многое, происходящее сейчас в Российской Федерации, вызывает справедливое негодование. Чубайс признался, что различные неприятные перемены, а также промахи в политике государства, в частности, являются его рук делом. Он подчеркнул, что участвует во многих процессах и не собирается снимать с себя ответственность за их результаты.

Впрочем, Анатолий Борисович не забыл и похвалить себя. Чубайс заверил аудиторию Собчак в том, что все позитивные перемены в стране также не проходят без его участия.

"Я замешан в том, что Россия является такой, какой она является сейчас", – объявил политик.

К слову, недавно Анатолий Чубайс предрек нашей стране проблемы из-за высоких цен на голубое топливо на европейских рынках. Государственный деятель убежден, что для России энергетический кризис ничем хорошим не закончится.

Источник: Осторожно Собчак ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость332464
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Гость332416
так то в целом хотел вернуться в россию, но чувствую уже не получится. нет больше россии.
Россия есть и будет далее но тебе лучше не возвращаться, не Русский ты. Своих Иуд хватает.
Гость332416
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Гость332464
Ну и чего отираешься здесь на сайтах грязной и всеми проклятой страны? Миску помоев перед хозяевами отрабатываешь, нищеброд забугорный.
так то в целом хотел вернуться в россию, но чувствую уже не получится. нет больше россии.
Гость335555
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ответственность, в том числе подразумевает и наказание. ждем его за решеткой и чтобы до конца жизни с конфискацией
Гость332464
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Гость332416
"Россия является такой, какой она является сейчас" - отсталой, грязной, голодной и всеми проклятой.
Ну и чего отираешься здесь на сайтах грязной и всеми проклятой страны? Миску помоев перед хозяевами отрабатываешь, нищеброд забугорный.
Гость335552
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ему и собчак покровительствует ВВП.Так что можно творить всё,что угодно! Мрази по большому счёту чувствуют себя безнаказанными.
ГостьТрынсь
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Гость332983
Да нет, ВВП признавал в интервью, эту историю. Именно березовский подал кандидатуру <цензура>-у.
Ну типа по собственной инициативе подал. :))
tehnik74
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Во всём виноват чубайс! Повесить выродка и всех его друзей и родственников до 10го колена с полной конфискацией имущества.
Гость332983
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Гость332416
"Россия является такой, какой она является сейчас" - отсталой, грязной, голодной и всеми проклятой.
Хохленок, хватит из темы в теме писать про свою страну и называть свои беды Российскими.. Богом проклятая страна это украина. Это факт.
Гость332416
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"Россия является такой, какой она является сейчас" - отсталой, грязной, голодной и всеми проклятой.
Гость332983
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ГостьТрынсь
к власти ФСБ-шника мог привести только ФСБ-шник. А берёза чего только не пел.
Да нет, ВВП признавал в интервью, эту историю. Именно березовский подал кандидатуру <цензура>-у.
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