Миграционный кризис приобрел перманентный характер

За три недели конфликтная ситуация на линии разграничения Белоруссии и Польши значительно ослабла, однако сам миграционный кризис еще далек от завершения. Политолог Дмитрий Дризе объяснил, во что он может вылиться теперь.

Эксперт подчеркнул, что уходящий канцлер Германии Ангела Меркель не смогла договориться с президентом Белоруссии Александром о решении миграционного кризиса. Зато немецкий политик получила в свой адрес очень много критики.

При этом западные страны, как он отметил, согласились оказать беженцам гуманитарную поддержку и даже оплатить их эвакуацию на родину при наличии доброй воли со стороны Лукашенко. Политолог напомнил, что белорусскому правителю даже пришлось поехать в лагерь беженцев и дать им слово помочь с отправкой домой.

В итоге некоторые выходцы из стран ближневосточного региона решили не возвращаться на родину и запросили убежище в Белоруссии, что, по мнению аналитика, является логичным ходом: можно дождаться, когда Евросоюз откроет свои границы. Однако такой сценарий совсем не устраивает Лукашенко, которому придется содержать мигрантов.

"Даже если Запад выделит на это деньги, наличие в маленькой и небогатой стране до десяти тысяч безработных и голодных приезжих чревато социальной катастрофой", – заявил Дризе.

Он подчеркнул, что миграционный кризис приобрел перманентный характер, то есть ситуация может еще больше усугубиться, потому что Лукашенко оказался перед сложным выбором. Президенту Белоруссии, по словам политолога, придется либо снова идти на обострение, либо платить за эвакуацию или содержание беженцев.

Напомним, ранее белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, что Евросоюз может начать правовое преследование Александра Лукашенко, в том числе, из-за эскалации миграционного кризиса.