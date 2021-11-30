Кадры с извинениями показали по телевидению

На региональном гомельском телевидении вышел сюжет о жителях Белоруссии, которые якобы оскорбили беженцев в социальных сетях и высказывали альтернативное мнение относительно миграционного кризиса. Нескольких мужчин не просто заставили извиниться на камеру, но и показали соответствующие кадры по телеканалу "Беларусь 4".

Предъявлены ли гражданам обвинения в разжигании межнациональной розни, на данный момент неизвестно, однако телеведущая, комментируя сюжет с извинениями, сделала акцент на унижениях по расовому признаку.

Она также подчеркнула, что "виртуальные эксперты" занимаются своей деятельностью в то время, когда западные страны преследуют мигрантов на линии соприкосновения Белоруссии и Польши.

По данным оппозиционного издания "Флагшток", жители республики скорее критиковали государственную миграционную политику, чем оскорбляли самих беженцев. Журналисты нашли и опубликовали скриншоты из соцсетей мужчин, появившихся в кадре. Некоторые из постов были показаны и на государственном телеканале.

"Очевидно, что в продемонстрированных комментариях речь идет именно о высказанном мнении, а не оскорблении и разжигании розни",

– уточнили в издании, подчеркнув, что видео с извинениями ранее появились в неофициальных соцсетях гомельских силовиков.

Примечательно, что противники режима Александра Лукашенко периодически сообщают о нарушении прав человека в Белоруссии. Недавно оппозиционер Павел Латушко направил Верховному комиссару ООН соответствующую жалобу.

К слову, ранее политолог Дмитрий Дризе заявил, что миграционный кризис может обернуться для Белоруссии социальной катастрофой, если беженцы не захотят покинуть республику.