Граждан Белоруссии заставили извиниться на камеру за альтернативное мнение о мигрантах

Граждан Белоруссии заставили извиниться на камеру за альтернативное мнение о мигрантах
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Кадры с извинениями показали по телевидению

На региональном гомельском телевидении вышел сюжет о жителях Белоруссии, которые якобы оскорбили беженцев в социальных сетях и высказывали альтернативное мнение относительно миграционного кризиса. Нескольких мужчин не просто заставили извиниться на камеру, но и показали соответствующие кадры по телеканалу "Беларусь 4". 

Предъявлены ли гражданам обвинения в разжигании межнациональной розни, на данный момент неизвестно, однако телеведущая, комментируя сюжет с извинениями, сделала акцент на унижениях по расовому признаку.

Она также подчеркнула, что "виртуальные эксперты" занимаются своей деятельностью в то время, когда западные страны преследуют мигрантов на линии соприкосновения Белоруссии и Польши.

По данным оппозиционного издания "Флагшток", жители республики скорее критиковали государственную миграционную политику, чем оскорбляли самих беженцев. Журналисты нашли и опубликовали скриншоты из соцсетей мужчин, появившихся в кадре. Некоторые из постов были показаны и на государственном телеканале.

"Очевидно, что в продемонстрированных комментариях речь идет именно о высказанном мнении, а не оскорблении и разжигании розни",

– уточнили в издании, подчеркнув, что видео с извинениями ранее появились в неофициальных соцсетях гомельских силовиков.

Примечательно, что противники режима Александра Лукашенко периодически сообщают о нарушении прав человека в Белоруссии. Недавно оппозиционер Павел Латушко направил Верховному комиссару ООН соответствующую жалобу.

К слову, ранее политолог Дмитрий Дризе заявил, что миграционный кризис может обернуться для Белоруссии социальной катастрофой, если беженцы не захотят покинуть республику.

Источник: ТК Гомель ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость Арамис.
Пожаловаться Ответить
Придурок Латушко, такой же, как дурочка Тихановская и дебил Болтунец.
1
новости партнеров

СМИ раскрыли план MI-6 по противостоянию с Россией

Лондон собирается обогнать Москву в сфере технологий

Латвия пообещала России неприятности из-за ситуации на Украине

Рига давно примкнула к хору ненавистников нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей