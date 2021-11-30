В СВР предупредили о давлении США на Евросоюз по вопросу Украины

В СВР предупредили о давлении США на Евросоюз по вопросу Украины
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Вашингтон требует от Брюсселя оказать поддержку Киеву

Представители Великобритании и США попытались ввести в заблуждение послов европейских стран на переговорах в Киеве. Западные эмиссары представили своим партерам ложные сведения о потенциальном вторжении России на территорию Украины для последующей оккупации земель. Об этом рассказали в СВР.

По данным РИА Новости, российская Служба внешней разведки выяснила, что Вашингтон и Лондон намеренно сеяли панику среди дипломатов, представляющих государства Евросоюза, чтобы добиться от них солидарного подхода к спасению режима Владимира Зеленского.

Отечественные разведчики также подчеркнули, что Белый дом настоял на энергетической поддержке Незалежной "в условиях беспрецедентной коррупции в этой стране", обветшания собственной инфраструктуры и повышения стоимости углеводородов.

Европейские послы оказались в трудной ситуации. Как отметили в силовом ведомстве, дипломаты понимают, что Вашингтон и Лондон хотят их одурачить, чтобы сделать Москву виновной в ситуации, когда киевский режим решит напасть на Донбасс.

"В странах ЕС, которые сами сталкиваются с острыми проблемами, не хотят кормить коррумпированную украинскую власть", – уточнили в СВР.

Напомним, ранее на Украине пожаловались на отсутствие переговоров по газу с Россией. Глава государственной энергетической компании подчеркнул, что соответствующие вопросы уже обсуждались с Вашингтоном, но Москва якобы не идет на диалог с Киевом.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Акиншин В.Н.
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А по части - Работы по короне молчит???, а там: бальныя далжны дома сидеть, а ня здаровыя, т.е. вакцинированные пока не вылечатся, иначе и степенную КОРОНУ накладывают. И антитела то показатель борьбы ...за здоровье, так лечитесь дома а не заражайте здоровых, и им ня нада вакцинироваться.
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