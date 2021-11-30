Вашингтон требует от Брюсселя оказать поддержку Киеву

Представители Великобритании и США попытались ввести в заблуждение послов европейских стран на переговорах в Киеве. Западные эмиссары представили своим партерам ложные сведения о потенциальном вторжении России на территорию Украины для последующей оккупации земель. Об этом рассказали в СВР.

По данным РИА Новости, российская Служба внешней разведки выяснила, что Вашингтон и Лондон намеренно сеяли панику среди дипломатов, представляющих государства Евросоюза, чтобы добиться от них солидарного подхода к спасению режима Владимира Зеленского.

Отечественные разведчики также подчеркнули, что Белый дом настоял на энергетической поддержке Незалежной "в условиях беспрецедентной коррупции в этой стране", обветшания собственной инфраструктуры и повышения стоимости углеводородов.

Европейские послы оказались в трудной ситуации. Как отметили в силовом ведомстве, дипломаты понимают, что Вашингтон и Лондон хотят их одурачить, чтобы сделать Москву виновной в ситуации, когда киевский режим решит напасть на Донбасс.

"В странах ЕС, которые сами сталкиваются с острыми проблемами, не хотят кормить коррумпированную украинскую власть", – уточнили в СВР.

Напомним, ранее на Украине пожаловались на отсутствие переговоров по газу с Россией. Глава государственной энергетической компании подчеркнул, что соответствующие вопросы уже обсуждались с Вашингтоном, но Москва якобы не идет на диалог с Киевом.