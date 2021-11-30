Полковник Виктор Литовкин о памятнике россиянам в ЦАР: русским инструкторам доверяют в Африке больше, чем кому-то другому

Российские специалисты более конкурентоспособны, чем их коллеги из США и Европы

В столице Центральноафриканской Республики, городе Банги, 29 ноября был установлен памятник солдатам правительственной армии (FACA) и российским инструкторам, которые несколько лет занимаются обучением местных силовиков. Памятник открыли в торжественной обстановке с участием президента республики Фостен-Арканжа Туадера. Благодарные африканцы увековечили подвиг русских, пришедших на помощь стране в драматичный момент ее истории. В 2020 году террористы пытались ворваться в Банги, и благодаря усилиям россиян, их африканским подопечным удалось остановить боевиков, нанести им поражение и освободить страну.

Россияне, которых в публикациях часто относят к "ЧВК Вагнера", прибыли в ЦАР в 2018 году по просьбе законного правительства и с санкции Совета Безопасности ООН. Специалисты организовали эффективную подготовку для центральноафриканских солдат и офицеров, что позволило защитить народ ЦАР от набегов боевиков и вернуть страну к стабильности.

Положительный пример сотрудничества Банги с Москвой привел к росту интереса к российским специалистам в других африканских странах. Постепенно Россия продвигает свои интересы на континенте путем взаимовыгодного сотрудничества, основанного на доверии.

Военный эксперт и обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с изданием Утро.ру оценил успехи России в области сотрудничества с африканскими государствами.

"С разными африканскими странами у нас разное сотрудничество. Кому-то мы поставляем вооружение, кому-то инструкторов, какие-то представители африканских стран учатся в наших училищах военных, получают офицерские звания и становятся руководителями разведывательных, общевойсковых, танковых, артиллерийских подразделений и так далее", – отметил Литовкин.

Эксперт добавил, что российские специалисты более конкурентоспособны, чем их коллеги из США и Европы. Россияне делом доказали, что могут помогать африканцам решать их проблемы, чем и заслужили доверие народа.

"В Центральноафриканской республике работают наши ребята из "группы Вагнера". Выполняют те задачи, которые перед ними ставит руководство республики. Они охраняют промышленные объекты, правительство. Если руководство ЦАР выбрало наших инструкторов вместо французов и американцев, это говорит о том, что нашим специалистам больше доверяют в Центральноафриканской Республике, чем представителям той страны, которая была колонизатором для них", – заключил Литовкин.

