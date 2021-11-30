На Украине Зеленскому предрекли скорую эмиграцию

На Украине Зеленскому предрекли скорую эмиграцию
Владимир Зеленский. Фото: Edijs Palens/Xinhua/www.globallookpress.com
Президент перешел дорогу очень злопамятным людям

Если Владимир Зеленский не сможет одержать победу на предстоящих выборах, которые пройдут в 2024 году, то его ждет эмиграция. Таким мнением поделился политолог Руслан Бортник. 

За годы своего президентства бывший комик успел насолить многим людям, которые вряд ли забудут о старых обидах. Эксперт предположил, что желающих поквитаться с украинским президентом будет так много, что ему придется спасаться бегством из страны. 

К слову, Виктору Януковичу тоже пришлось эмигрировать. Экс-президент сбежал в российский Ростов-на-Дону, откуда еще некоторое время пытался руководить страной. Однако его случай отличается от ситуации Зеленского. 

"Янукович уехал не потому, что нарушал закон он и его команда. Он уехал потому, что он посадил Тимошенко, а за это его догнали", 

– объяснил Бортник. 

С действующим главой Незалежной все сложнее. По словам политолога, Зеленский перешел дорогу очень влиятельным людям, например, контрабандистам и ворам в законе. И если экс-комик лишится своего президентского статуса, то наверняка найдутся те, кто захочет отомстить. 

Ранее эксперт заявила, что Зеленскому придется покинуть президентское кресло раньше срока. Глава государства собственноручно настроил против себя не только обычных украинцев, но и значимых политиков. За его уход выступают Юлия Тимошенко, бывший глава МВД Арсен Аваков, Петр Порошенко и другие. 

Источник: "Наш" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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