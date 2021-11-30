Захарова дала совет Германии с "фонтаном агрессии"

Захарова дала совет Германии с "фонтаном агрессии"
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В России считают странными попытки ФРГ приглашать к совместной работе при помощи угроз

Вместо того, чтобы делать агрессивные заявления в адрес Москвы, Берлин мог бы направить усилия на исполнение своих обязательств по урегулирования ситуации на Украине, в частности, убедить Киев в необходимости выполнять Минские соглашения. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

Ранее Маас призвал партнеров "просигналить" России о том, что НАТО поддерживает Украину и ее территориальную целостность, а Москве придется "заплатить высокую цену" за "агрессию в любой форме". При этом глава немецкой дипломатии подчеркнул, что "двери для переговоров остаются для России открытыми".

"Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией, (…) а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договоренностей",

– написала Захарова в своем телеграм-канале, отметив, что в этом деле немецкая дипломатия не смогла добиться успеха.

Ранее в Париже и Берлине заявили, что Москва отказалась от предложений, поступивших в рамках "нормандского формат". В ответ Захарова публично попросила немецких и французских дипломатов огласить список инициатив, которые они выдвигали, и что из этого Россия отвергла.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

крым наш
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Боцман
Девушка троллит,а ты...... Если человек лишен чувства юмора,значит, было за что.
Да в кои-то веки прочитал ВЕСЬ текст,обычно больше двух строк не читаю,и чё-то поплохело аж мне.
Боцман
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крым наш
Не понял,закинулась чем,что так накрыло?
Девушка троллит,а ты...... Если человек лишен чувства юмора,значит, было за что.
крым наш
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Феминистка-активистка
Эти подлые чванливые высокомерные коварные Альфа-самцы международной дипломатии непременно, даже обязательно будут стараться не только показательно унизить новоиспечённую дипломатку Германии Анналену Бербок, но и естественно будут публично «нагибать» Анналену Бербок, будут ставить Бербок «рачёчком-зайчочком» и будут шлёпать Анналену своими ханжескими грубыми Альфа-самцовыми ладонями по нежной голой феминистской попе Анналены Бербок, высмеивая всю её «феминистскую политику и дипломатию», но как говорят любвеобильные французы – «Се ля ви» дорогая Анналена Бербок,
Не понял,закинулась чем,что так накрыло?
Феминистка-активистка
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Эти подлые чванливые высокомерные коварные Альфа-самцы международной дипломатии непременно, даже обязательно будут стараться не только показательно унизить новоиспечённую дипломатку Германии Анналену Бербок, но и естественно будут публично «нагибать» Анналену Бербок, будут ставить Бербок «рачёчком-зайчочком» и будут шлёпать Анналену своими ханжескими грубыми Альфа-самцовыми ладонями по нежной голой феминистской попе Анналены Бербок, высмеивая всю её «феминистскую политику и дипломатию», но как говорят любвеобильные французы – «Се ля ви» дорогая Анналена Бербок,
Феминистка-активистка
Пожаловаться Ответить
но и естественно будут публично «нагибать» Анналену Бербок, будут ставить Бербок «рачёчком-зайчочком» и будут шлёпать Анналену своими ханжескими грубыми Альфа-самцовыми ладонями по нежной голой феминистской попе Анналены Бербок, высмеивая всю её «феминистскую политику и дипломатию», но как говорят любвеобильные французы – «Се ля ви» дорогая Анналена Бербок, мир жесток и дипломатам приходится не сладко, ведь они находятся на «передовой линии фронта» сражаясь за Альфа-самцовую Свободу и независимость.
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