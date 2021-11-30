Киев способен на военные авантюры - Лавров

Киев способен на военные авантюры - Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Власти Незалежной "подзуживают" их западные партнеры

Деятели киевского режима способны ввязаться в военную авантюру. В таком случае Москва вынуждена будет предпринимать шаги для обеспечения безопасности России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге со своим бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой во вторник, 30 ноября.

"Мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвется на военную авантюру. Все это создает прямую угрозу безопасности РФ", – цитирует РИА "Новости" шефа отечественной дипломатии.

Он напомнил, что ровно о такой опасности со стороны постмайданных вождей Незалежной предупреждал президент России Владимир Путин, выступая 18 ноября на расширенной коллегии МИД страны. При этом лидер государства тогда заметил, что Москве не нужны никакие конфликты.

"Но если Запад не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по надежному обеспечению своей безопасности", – подчеркнул Лавров.

В последние несколько недель в западных СМИ и в Незалежной начали активно муссироваться слухи о якобы "вторжении" российской армии на украинскую территорию. Это должно случиться от ли вот-вот в декабре, то ли в январе-феврале наступающего года.

Первыми эту тему раздуло агентство Bloomberg, которое сообщило со ссылкой на данные неких коммерческих спутников о дислокации наших войск вблизи границ с соборной. Затем это же издание решило унять собственную истерику и возбужденный украинский истеблишмент и вышло со статьей о "переносе" нападения ВС РФ, поскольку нашим военным препятствуют болота и все-таки недостаточное количество войск.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость335598
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Вовка Шилов 0505707696
Киев способен на военные авантюры - Лавров. Полностью согласен! Необходимо принимать превентивные меры - ковровые бомбардировки КуКуЕва и всей западенщины! Смерть укроФАШИСТАМ и хохлоБАНДЕРЛОГАМ!
Спокойней. Любят не дураков с дубинй, а Айболитов со скальпелем.
Вежливо вычленить всех гарных о упоротых, повинтить, отряхнуть от пыли, чубы расчесать, и шлепнуть.
Мы же не звери, мы туда насовсем вернемся. Зачем пачкать все вокруг радиацией?
Гость333006
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Обезьяна с гранатой, свинья с пулеметом - все так и будет, пока какой-нибудь скотиненок из правящих в Украине не сдохнет демонстративно. Эта скотобаза реально считает, шо их американский сутенер будет защищать их вонючие задницы? Мозгов у ублюдком лишь на добычу себе жратвы и пойла. Пора их привести в чувство оглоблей между ушей.
Гость331994
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Вовка Шилов 0505707696
Киев способен на военные авантюры - Лавров. Полностью согласен! Необходимо принимать превентивные меры - ковровые бомбардировки КуКуЕва и всей западенщины! Смерть укроФАШИСТАМ и хохлоБАНДЕРЛОГАМ!
Конечно несколько резковато, но с учетом дороговизны боеприпасов предупредительного выстрела делать не стоит !
Вовка Шилов 0505707696
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Киев способен на военные авантюры - Лавров. Полностью согласен! Необходимо принимать превентивные меры - ковровые бомбардировки КуКуЕва и всей западенщины! Смерть укроФАШИСТАМ и хохлоБАНДЕРЛОГАМ!
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