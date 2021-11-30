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Учения НАТО у российских границ вызывают озабоченность Москвы. Но если угроза будет более явная, Россия даст на нее аналогичный ответ и даже сможет предупредить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 30 ноября, на форуме "Россия зовет".
Речь, в частности, зашла о размещении на Украине ударных комплексов НАТО.
"Если на территории Украины возникнут ударные комплексы и их подлетное время будет 5 минут до Москвы, нам что делать? Нам нужно ответить",
– пояснил Путин. Он напомнил, что у РФ уже есть гиперзвуковое оружие, скорость которого доходит до 9 Махов.
"Подлетное время до тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Надеюсь, что до этого не дойдет",
– отметил лидер РФ. Он напомнил, что в середине 1990х годов у Москвы и Запада были практически идеальные отношения, "почти союзнические". Но Брюссель их разрушил, когда начал продвигаться на Восток, разместил в Польше и Румынии комплексы ПВО, которые могут в то же время запускать "Томагавки", то есть наступательное оружие.
В итоге Россия была вынуждена усиливать оборону с помощью гиперзвуковых разработок. "А мы предупреждали!" – напомнил глава России.
Ранее об испытаниях российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. После этого эксперт объяснил, почему американские противоракетные системы "Патриот" не помогут в случае удара гиперзвуковыми ракетами.
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Вас ничего не смущает ? или вам настолько засрали и отравили мозг что вы готовы верить во всякую антинаучную поипень ?
надоели уже предупреждения и озабоченности,сами набивают мошну а простому народу из всех утюгов о патриотичности,чести
потом опять русской кровушкой ваши озабоченности отмывать будем
ни в стране порядок навести не можете ни с бандерлогами
усатый сидит на шее россии,вы со своим олигархатом,цены растут каждый день на все
но и с бандервой растет торговля
будут ваши скрепы разгибать. ректально. :)))