Путин дал ответ на план размещения на Украине ударных комплексов НАТО

Путин дал ответ на план размещения на Украине ударных комплексов НАТО
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва ликвидирует угрозу с помощью гиперзвукового оружия

Учения НАТО у российских границ вызывают озабоченность Москвы. Но если угроза будет более явная, Россия даст на нее аналогичный ответ и даже сможет предупредить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 30 ноября, на форуме "Россия зовет".

Речь, в частности, зашла о размещении на Украине ударных комплексов НАТО.

"Если на территории Украины возникнут ударные комплексы и их подлетное время будет 5 минут до Москвы, нам что делать? Нам нужно ответить",

– пояснил Путин. Он напомнил, что у РФ уже есть гиперзвуковое оружие, скорость которого доходит до 9 Махов.  

"Подлетное время до тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Надеюсь, что до этого не дойдет",

– отметил лидер РФ. Он напомнил, что в середине 1990х годов у Москвы и Запада были практически идеальные отношения, "почти союзнические". Но Брюссель их разрушил, когда начал продвигаться на Восток, разместил в Польше и Румынии комплексы ПВО, которые могут в то же время запускать "Томагавки", то есть наступательное оружие.

В итоге Россия была вынуждена усиливать оборону с помощью гиперзвуковых разработок. "А мы предупреждали!" – напомнил глава России.

Ранее об испытаниях российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. После этого эксперт объяснил, почему американские противоракетные системы "Патриот" не помогут в случае удара гиперзвуковыми ракетами.

Фоторепортаж
Россия явила миру гиперзвуковое оружие
Ю-71. Кадр youtube.com Х-101. Кадр youtube.com Wu-14 . Фото: wikipedia.org
Кадр youtube.com МиГ-31. Фото: mil.ru Ракета &amp;#34;Калибр&amp;#34;. Фото: GLOBAL LOOK press Ракета &amp;#34;Сармат&amp;#34;. Фото: wikipedia.org
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость332416
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вот, русские, скажите - вы же самые образованные в мире, правда ? как вы себе представляете полет гиперзвуковой ракеты скажем из белгородской области например в винницкую область Украины ?
Вас ничего не смущает ? или вам настолько засрали и отравили мозг что вы готовы верить во всякую антинаучную поипень ?
М
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может нужно санкциями душить,газовой дубинкой
надоели уже предупреждения и озабоченности,сами набивают мошну а простому народу из всех утюгов о патриотичности,чести
потом опять русской кровушкой ваши озабоченности отмывать будем
ни в стране порядок навести не можете ни с бандерлогами
усатый сидит на шее россии,вы со своим олигархатом,цены растут каждый день на все
но и с бандервой растет торговля
Гость333006
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Гость332416
вы то когда зачистите страну от путинской воровской плесени ? скоро будете траву жрать а они на яхтах рассекают по мировому океану. ну ничего. дойдут у наших руки и до вашего барделя. мочить будем так что брызги будут лететь.
Животное, не надо пересказывать нам тот навоз, который ты у себя в выгребной яме чавкаешь. То что ты и Ко одноплеменных - реальные идиоты - не означает, что остальной мир такой же помойный как и ваше стадо. Раз вы не в состоянии вообще что либо анализировать вокруг, то реально вас совершенно не жалко, как не жалко ту скотину, которую ведут на живодерню.
Гость332416
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tehnik74
У каких ваших? Ваши на помойке дохлую лошадь доедают, беги, а то без ужина останешся.
у наших морских котиков. готовь анус. они скоро придут. и там среди них много геев.
будут ваши скрепы разгибать. ректально. :)))
tehnik74
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Гость332416
вы то когда зачистите страну от путинской воровской плесени ? скоро будете траву жрать а они на яхтах рассекают по мировому океану. ну ничего. дойдут у наших руки и до вашего барделя. мочить будем так что брызги будут лететь.
У каких ваших? Ваши на помойке дохлую лошадь доедают, беги, а то без ужина останешся.
Гость332416
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Гость333006
Дешевле грохнуть этих украинских проституток, крутящих задом перед американскими хозяевами, чем воевать в интересах обгадившегося печатного станка ФРС. Заодно аннигилировать это немытое сельско-провинциальное быдло из скотов, возомнивших себя особой нацией. У дегенератов не бывает национальности, у них есть только лоханка из которой они жрут. Надеюсь украинские патриоты в конце концов зачистят от навоза свою страну. Славяне им помогут.
вы то когда зачистите страну от путинской воровской плесени ? скоро будете траву жрать а они на яхтах рассекают по мировому океану. ну ничего. дойдут у наших руки и до вашего барделя. мочить будем так что брызги будут лететь.
Гость333006
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Дешевле грохнуть этих украинских проституток, крутящих задом перед американскими хозяевами, чем воевать в интересах обгадившегося печатного станка ФРС. Заодно аннигилировать это немытое сельско-провинциальное быдло из скотов, возомнивших себя особой нацией. У дегенератов не бывает национальности, у них есть только лоханка из которой они жрут. Надеюсь украинские патриоты в конце концов зачистят от навоза свою страну. Славяне им помогут.
Гость332416
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из всех картинок реальные только три: советский миг-31, советская ракета "Воевода", и древний советский пропеллеролёт ту-95. остальное - фотошоп. видимо плешивый собрался фотошопом ударить по НАТО
Володька Голожопоротько
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ГостьТрынсь
ты опять грибов обожрался?
он не грибов обожрался ! ему кастрюля ухи и плечи натёрла и хвост мешает бандерложий!
Гость332416
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а почему не гиперсветового ? русские, у вас идут передачи по ТВ про то как наши военные собирались вас бомбить из космаса ! я когда увидел то больше 5 минут не смог выдержать. Это просто жесть !
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