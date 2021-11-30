Путин напомнил о своем праве переизбраться на новый срок - видео

Лидер РФ подчеркнул, что еще рано говорить об окончательном решении

Президент РФ Владимир Путин напомнил о своем праве в связи с поправками в Конституцию страны переизбраться еще на один президентский срок. Об этом глава государства сказал в ходе сегодняшнего инвестиционного форума "Россия зовет".

Так он прокомментировал заявление лидера США Джо Байдена баллотироваться на второй срок. Путин поддержал решение своего американского коллеги и считает, что тот сделал все "абсолютно правильно".

"Что касается моих планов, то знаете, в чем фокус? В соответствии с Конституцией я имею право переизбираться на новый срок. Буду я это делать или нет – я пока сам для себя не решил", – подчеркнул лидер нации.

При этом он отметил, что само наличие такого права "стабилизирует внутриполитическую ситуацию" в стране. Ровно также, как и заявление Байдена о переизбрании, добавил президент.


"Наличия у меня права избираться достаточно. Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году", – резюмировал Путин.

Напомним, о планах нынешнего хозяина Белого дома баллотироваться на второй президентский срок стало известно со слов пресс-секретаря его администрации Джен Псаки 23 ноября. Сам Байден об этом говорил лично еще в марте нынешнего года.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость335531
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А Путин, такой молодой и юный Октябрь впереди!
игорь
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ну так
под себя конституцию если изменить почему не говорить после о ПРАВЕ
а почему не говоришь о ПРАВЕ отобрать у всего народа выход на пенсию)
привет циникам
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