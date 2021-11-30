Лидер украинской дипломатии обвинил немецких журналистов в поддержке россиян

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался проигнорировать вопрос немецкого журналиста, указавшего на использование боевых дронов на территории Донбасса со стороны ВСУ.

Представители СМИ напомнили министру, что не так давно Киев использовал дроны на линии соприкосновения, что прямо запрещено Минскими соглашениями. На вопрос о том, по каким причинам Украина нарушила запрет, он заявил, что Россия якобы занимается поставками тяжелого вооружения в ЛДНР и уже успела убить одного военнослужащего ВСУ, ранив другого.

"Это явное нарушение Минских соглашений. Не использование дрона", – сообщил Кулеба.



Министр заявил, комментируя недавнее напоминание немецкого МИД об исключительной возможности ОБСЕ на использование дронов на линии соприкосновения, что у украинской стороны на этот счет совершенное иное мнение.

"Во-первых, это утверждение игнорирует настоящую причину, по которой мы должны защищаться. Гаубица запрещена Минскими соглашениями. К тому же, наш беспилотник не пересекал линию соприкосновения, а лишь попал в гаубицу. Во-вторых, когда Россия использует дроны, это никого не волнует", – заявил Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что бедный Киев был вынужден защищаться в ответ, чтобы помешать тотальному уничтожению Донбасса и его превращению в "проклятое сафари".

"Мы следовали всем правилам ОБСЕ, реализовали все согласованные меры по деэскалации, выполнили все требования до того, как использовали беспилотник, не нанеся вреда Минску", – высказался Кулеба.



Лидер украинской дипломатии заявил, что Киеву не на кого рассчитывать в случае "дальнейшей агрессии". Несмотря на партнерские отношения с Турцией, украинская сторона не питает иллюзий по поводу позиции Анкары в случае эскалации конфликта на востоке. Поэтому политическому руководству Незалежной приходится искать любые возможности для "укрепления защиты".

Вся критика немецкой стороны по поводу дронов, считает министр, является свидетельством того, что Берлин следует российскому нарративу об ограничении вооружения для ВСУ с целью исключения военной агрессии со стороны Киева.