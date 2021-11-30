Лукашенко пригрозил Западу размещением ядерного оружия

Лукашенко пригрозил Западу размещением ядерного оружия
Александр Лукашенко . Фото: president.gov.by
Минск ответит встречными мерами

Белоруссия готова предложить Российской Федерации свою территорию для размещения ядерного вооружения, если подобное оружие окажется в пределах Польши усилиями Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг указал, что отказ официального Берлина от размещения ядерного вооружения приведет к тому, что НАТО разместит его на территории иных европейских государств, среди которых, вполне вероятно, окажутся восточные страны из Европейского союза.

Позднее высказывание генсека НАТО прокомментировал президент Белоруссии, заявивший о том, что готов ответить Западу зеркальными мерами. Лукашенко выразил готовность обратиться за соответствующей просьбой к Путину.

Президент Белоруссии также заявил, отвечая на уточнящий вопрос, о каких именно системах идет речь, что белорусская сторона обговорит все детали с российскими коллегами по этому поводу. Минск готов разместить наиболее эффективное, в зависимости от условий соприкосновения, вооружение – действующие власти готовы к подобному развитию событий.

"Как рачительный, извините, хозяин, я ничего не разрушал", – сообщил Лукашенко в интервью для РИА "Новости".

Как отмечает источник, после распада Советского Союза в Белоруссии сохранялись заряды к межконтинентальным "Тополям" с сотнями тактических боеголовок. По итогам подписания договора ДНЯО республика вывела ядерное оружие.

В российском МИД заявили, комментируя угрозы Столтенберга, что для Альянса акт Россия-НАТО, подписанный 25 лет назад, уже не существует.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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