Лукашенко анонсировал поездку в Крым

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Александр Лукашенко в разговоре с российскими СМИ заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поездке в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы раза три об этом говорили",
– цитирует Батьку информагентство.
Сейчас белорусский президент ждет официального приглашения от Москвы, где будут указаны конкретные сроки.
Глава республики заявил, что планирует начать визит на Крымский полуостров с Севастополя.
Лукашенко также открыто признал Крым частью РФ. Полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума, который состоялся в 2014 году, отметил политик. Он также добавил, что и его поездка будет означать официальное признание Крыма.
Ранее Лукашенко заявил, что предложит Москве разместить на территории республики ядерное оружие, если НАТО решится на подобный шаг в Польше.
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