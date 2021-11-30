Лукашенко анонсировал поездку в Крым

Президент Белоруссии признал полуостров российским

Александр Лукашенко в разговоре с российскими СМИ заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поездке в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы раза три об этом говорили",

– цитирует Батьку информагентство.



Сейчас белорусский президент ждет официального приглашения от Москвы, где будут указаны конкретные сроки.

Глава республики заявил, что планирует начать визит на Крымский полуостров с Севастополя.

Лукашенко также открыто признал Крым частью РФ. Полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума, который состоялся в 2014 году, отметил политик. Он также добавил, что и его поездка будет означать официальное признание Крыма.

Ранее Лукашенко заявил, что предложит Москве разместить на территории республики ядерное оружие, если НАТО решится на подобный шаг в Польше.