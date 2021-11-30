Глава MI6 призвал Европу отказаться от уступок России

Глава MI6 призвал Европу отказаться от уступок России
Фото: Alex Lentati / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Британский разведчик считает, что Соединенное Королевство совместно с союзниками по НАТО должны сдерживать деятельность Москвы

Государствам европейского континента  не следует идти на односторонние уступки Российской Федерации, поскольку они никак не изменят политику Москвы. С таким призывом выступил глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур, передает Associated Press.

В своем первом публичном выступлении с тех пор, как он возглавил Секретную разведывательную службу в октябре 2020 года, подданный Соединенного Королевства обозначил, с какими трудностями сталкиваются британские шпионы в "нестабильном мире". Мур составил "большую четверку" этих проблем: Китай, Россия, Иран и международный терроризм.

Большую часть своего спича он посвятил КНР и растущей военной мощи Пекина, назвав Поднебесную "авторитарным государством с иными ценностями, чем наши". По его словам, китайцы проводят "крупномасштабные шпионские операции" против Великобритании и ее союзников, пытаются "исказить общественный дискурс и принятие политических решений", а также желают решить вопрос с Тайванем.

Что касается России, то здесь Мур проговорил традиционную установку Лондона про якобы попытку отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году, которую "спонсировала Москва". Кроме того, поставил в вину РФ кибератаки и вмешательство в демократические процессы других стран.

"Ни одна страна в Европе или за ее пределами не должна поддаваться соблазну мысли, что несбалансированные уступки России приводят к улучшению ее поведения", – заявил Мур.

Вероятно, в качестве примера такого "поведения" Москвы он упомянул присоединение Крыма к РФ в 2014 году и недавнее "наращивание" российских войск на границе с Украиной.

"Мы и наши союзники и партнеры должны противостоять и сдерживать деятельность России, которая противоречит международной системе, основанной на правилах", – призвал разведчик.

Его комментарии являются последними предупреждениями высокопоставленных должностных лиц Великобритании и НАТО, направленными на то, чтобы удержать Москву от дальнейших вторжений в Незалежную, говорится в сообщение агентства.

Ранее английская The Guardian вышла со статьей, в которой говорилось о сожалении Мура, что его ведомство не способно самостоятельно производить технологии для борьбы с физическими и виртуальными угрозами, как это получается у легендарного киношного персонажа агента Джеймса Бонда.

Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Москву лучше уничтожить. сжечь.
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