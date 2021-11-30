Компании необходимо пройти ряд юридических процедур

Белорусская авиакомпания "Белавиа" выразила готовность к осуществлению рейсов через территорию Российской Федерации в международный аэропорт "Симферополь". Однако для этого перевозчику, прежде всего, необходимо пройти ряд процедур.

Как отмечает источник, компании необходимо заручиться распоряжением Совета министров Белоруссии, а также урегулировать вопрос с финансовым и санкционным давлением со стороны Украины – Киев ввел рестрикции в отношении "Белавиа", а также его воздушных судов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным разговор о своей поездке в Крым. В настоящее время глава республики ожидает официального приглашения от Кремля, который должен указать конкретные сроки. Сам Лукашенко уточнил, что планирует начать визит с Севастополя. При этом белорусский лидер открыто заявил, что фактически и юридически полуостров стал частью Российской Федерации в 2014 году.

По неофициальным данным, Европейский союз уже определился с перечнем физических лиц и организаций, которые попадут в список пятого санкционного пакета. В нем фигурируют названия белорусских, сирийских и турецких компаний, включая "Белавиа". 1 декабря Брюссель утвердит список из 17 физических и 11 юридических лиц.

Несколькими днями ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис выразил опасения по поводу отсутствия "Белавиа" в готовившемся на тот момент списке фигурантов, которые должны попасть под пятый санкционный пакет Европейского союза. В Вильнюсе заявили, что третьи лица пытаются вывести белорусскую компанию из-под санкций.