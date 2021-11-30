Столтенберг объявил о готовности НАТО к "вторжению" России на Украину

Столтенберг объявил о готовности НАТО к "вторжению" России на Украину
Йенс Столтенберг. Фото: Alexander Welscher / dpa / www.globallookpress.com
В альянсе отрицают наличие информации о планах Москвы в отношении Киева

Североатлантическому блоку не известны намерения России в отношении Украины, но альянс готовится к возможности применению Москвой военной силы против Киева. Об этом сегодня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге по итогам первого дня встречи глав МИД членов объединения.

"У нас нет никакой ясности и уверенности, в чем конкретно заключаются намерения России в отношении Украины, которые меняются со временем. НАТО должна быть готова к сценарию, что Россия использует военную силу, и мы готовимся к этому", – цитирует норвежца Life.

По его словам, союзники по блоку договорились обмениваться разведданными о военной активности РФ, чтобы своевременно оказать киевскому режиму политическую и техническую поддержку. При этом Столтенберг пространно ответил на вопрос, будет ли НАТО помогать украинцам военным путем в случае вооруженного конфликта между РФ и Незалежной.

"Мы должны защищать страны НАТО, членов нашего альянса, в частности в регионе Черного моря. И мы в нашей работе предусматриваем планы и потенциал, чтобы всегда быть готовыми к любой угрозе", – заявил генсек.

Кроме того, он пригрозил Москве новыми санкциями, если ситуация вокруг Украины ухудшится. Столтенберг подчеркнул, что члены альянса демонстрирует волю и способность к поддержанию уже существующих рестрикций за вхождение Крыма в состав РФ по результатам всереспубликанского референдума в 2014 году.

"Я думаю, что в действительности Россия недооценивает решимость союзников по НАТО вводить санкции и исполнять их", – приводит слова генсека "Интерфакс".

Ранее во вторник, 30 ноября, перед началом совещания в Риге Столтенберг объяснил разницу между защитой членов по НАТО и поддержкой партнеров, коим является Незалежная, когда возникает вопрос помощи альянса. Норвежец указал, что Киеву помогают "подготовкой, повышением возможностей, оборудованием". Он подчеркнул, что НАТО обеспечивает военное присутствие для защиты только членов блока, передает РИА "Новости".

Источник: Life ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
“…Столтенберг объявил о готовности НАТО к "вторжению" России на Украину…” – ага, как гритца, мы ребята хваткие, семеро одного не боимся.
1
новости партнеров

СМИ раскрыли план MI-6 по противостоянию с Россией

Лондон собирается обогнать Москву в сфере технологий

Путин дал правительству срочное поручение на фоне тревожных новостей про новый штамм COVID-19

Эпидемиологическая обстановка в стране может резко ухудшиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей