В Совфеде дали совет Украине после строгого заявления Путина

В Совфеде дали совет Украине после строгого заявления Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агрессия против России может дорого обойтись Незалежной

Украинские государственные деятели на регулярной основе позволяют себе весьма смелые и далеко не дружественные заявления в отношении нашей страны. Незалежные постоянно грозятся перейти от слов к делу. Уже давно начались разговоры о размещении ракетных комплексов на украинской территории. Однако, как напомнил известный сенатор Алексей Пушков, за такие действия можно серьезно схлопотать.

Член Совета Федерации прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что важнейшей задачей киевского режима является налаживание отношений с ближайшим соседом и исторически братским государством Россией. Агрессивные действия в этом направлении могут привести к непоправимым последствиям.

Путин напомнил о "красных линиях", переход которых в Незалежной может обернуться катастрофой. Вряд ли кто-то выиграет от глобального конфликта. На этом фоне Алексей Пушков дал совет украинским государственным деятелям, а также европейским и американским властям. Он подчеркнул, что Владимир Владимирович слов на ветер не бросает, и к его заявлению нужно отнестись максимально серьезно.

"Делайте выводы", – порекомендовал зарубежным партнерам сенатор.

Пушков подчеркнул, что появление ракетных комплексов на украинской территории резко дестабилизирует ситуацию в мировом пространстве, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Тем временем, за океаном продолжают антироссийскую истерию. Недавно генсек НАТО объявил о якобы готовности нашей страны к "вторжению" на Украину.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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