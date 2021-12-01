Дело против вице-адмирала Березовского направлено в суд

В отношении вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского на Украине составлен и уже направлен в суд обвинительный акт. Уголовное дело ведет так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым", которая, естественно, не имеет никакого отношения к субъекту РФ.

Высокопоставленный российский военный обвиняется украинской стороной в "государственной измене", а также в "создании и руководстве преступной организацией". Соответствующее заявление распространяет пресс-служба "ведомства". Кстати, имя вице-адмирала там не упоминается.

По данным телеканала "360", в "прокуратуре" установили, что Денис Березовский 1 марта 2014 года был назначен командующим ВМС Украины, однако отказался исполнять приказы Киева.

Отметим, что сразу после назначения вице-адмирал принес присягу жителям Крыма. Через месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Дениса Березовского на должность замглавкома Черноморским флотом России.

