У президента Незалежной нашли "болезненные амбиции"

Владимир Зеленский всего за два с половиной года нахождения на посту главы государства довел страну до такого состояния, что в обществе уже открыто звучат призывы полностью ликвидировать институт президента Украины. С подобной инициативой выступил телеведущий из Львова Остап Дроздов.

Гневный спич журналиста показали в эфире "Четвертого канала". Он обрушился с критикой в адрес действующего главы Незалежной и абсолютно не стеснялся в выражениях. Дроздов назвал Зеленского глубоко злым и обиженным человеком.

Телеведущий подчеркнул, что у украинского правителя есть болезненные амбиции и "кричащие" слабые места. По мнению журналиста, Зеленский "десакрализировал и укатал под плинтус" институт президента.

Львовский журналист считает, что подобный негативный эффект стал следствием "гопнического" поведения Зеленского. Он также отметил, что украинское общество больше не станет проявлять уважение к своему президенту, поэтому этот государственный институт, как считает Дроздов, необходимо ликвидировать.

Напомним, ранее в СВР РФ сообщили, что США и Великобритания оказывают давление на членов Евросоюза, чтобы вынудить их оказать солидарную поддержку режиму Владимира Зеленского.