Русофобы в Вашингтоне готовы пожертвовать безопасностью собственной страны, лишь бы навредить Москве

Обороноспособность США оказалась под вопросом из-за "Северного потока-2". Американские власти в экстренном порядке пытаются найти компромисс с законодателями, которые отказываются принимать проект военного бюджета страны на следующий год без ужесточения санкций против российского газопровода.

Ранее Белый дом, а затем и демократы верхней палаты парламента США высказались против новых рестрикций в отношении "Северного потока-2". В ответ республиканцы в понедельник, 29 ноября, заблокировали проект военного бюджета.

"Странно видеть лидера демократов, который так усиленно пытается помешать Сенату серьезно заняться растущей агрессией со стороны путинской России",

– прокомментировал ситуацию республиканец Митч МакКоннелл.

На 1 декабря назначено новое рассмотрение документа, и, по данным издания The Hill, в обеих фракциях идет предварительный опрос законодателей, как они собираются голосовать.

Скорее всего, сначала Сенат вынесет отдельное решение по пакету поправок. Он включает 21 положение, в том числе о наказании компаний, участвующих в сертификации "СП-2". В том числе этот пункт ранее пытались исключить из пакета поправок представители Демократической партии. При этом все понимают, насколько опасно затягивать с подписанием оборонного бюджета и, чтобы не оставить проекты Пентагона без финансирования, пытаются нащупать компромисс.

"Мы получили новое предложение от демократов. Свое предложение мы им отправили сегодня чуть раньше. Надеюсь, что мы получим что-то, что позволит процессу двигаться дальше",

– цитирует издание сенатора-республиканца Джона Тьюна. При этом он подчеркнул, что вопрос по "Северному потоку-2" "особенно важен".

Ранее власти Германии направили в Конгресс США письмо с просьбой не вмешиваться в энергетическую политику ЕС и не мешать реализации проекта "Северный поток-2".