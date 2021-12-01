Президент Белоруссии решил поторговаться с Россией

Александр Лукашенко практически уступил Москве в вопросе признания Крыма – российские власти добились своего. Теперь на полуостров начнет летать национальный авиаперевозчик "Белавиа", что приведет к полному краху компании. Об этом заявил политолог Игорь Тышкевич.

Эксперт предположил, что авиакомпания обанкротится, со временем диспетчерские службы двух государств объединятся, и к моменту открытия белорусского неба со стороны Евросоюза гражданские рейсы будет контролировать Россия.

Аналитик объяснил, для чего белорусский правитель идет на такие жертвы. По его словам, Минск, признавая Крым и разрешая туда полеты, ставит крест на преодолении эскалации с Киевом.

"Допускаю, что Лукашенко надеется поднять ставки в разговорах с Киевом, чтобы выторговать себе какие-то бонусы", – заявил Тышкевич.

Политолог уверен, что Александр Лукашенко намерен поторговаться и с российским лидером Владимиром Путиным относительно будущего конституционного референдума. Эксперт отметил, что глава РБ хочет изменить некоторые важные для Москвы пункты в новом основном законе республики.

Напомним, ранее оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что конституционный референдум вообще может быть не признан со стороны международного сообщества, если режим Лукашенко окажет давление на граждан, желающих испортить свои бюллетени.