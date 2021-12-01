Президент РБ недоволен национализмом властей Незалежной

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о готовности оказать поддержку России, если власти Украины решатся на открытые агрессивные действия против нашей страны. Глава государства отметил, что Минск готов действовать в теснейшей связи с Москвой.

Об этом президент РБ рассказал во вторник, 30 ноября, в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. Фрагмент беседы в своем телеграмме-канале опубликовало РИА Новости.

По данным издания URA.RU, Лукашенко подчеркнул, что считает украинский народ братским, однако не готов занять сторону Киева, потому что власти Незалежной пребывают в "националистическом угаре".

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что в случае открытого противостояния двух государств Минск готов оказать Москве поддержку по нескольким направлениям. Лукашенко уточнил, что речь идет об экономических, политических и юридических связях РБ и РФ.

Кстати, Киселев уже поделился своими впечатлениями от интервью с Лукашенко. Журналист подчеркнул, что глава государства готов отстаивать национальные интересы Белоруссии.

К слову, ранее политолог Игорь Тышкевич заявил, что Александр Лукашенко заговорил о признании Крыма, чтобы поторговаться с Россией о судьбе будущей конституции РБ.