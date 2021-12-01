Лукашенко обещал поддержать Россию в случае агрессии Украины

Лукашенко обещал поддержать Россию в случае агрессии Украины
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеМО Польши сообщило об обстреле с территории Белоруссии
Президент РБ недоволен национализмом властей Незалежной

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о готовности оказать поддержку России, если власти Украины решатся на открытые агрессивные действия против нашей страны. Глава государства отметил, что Минск готов действовать в теснейшей связи с Москвой.

Об этом президент РБ рассказал во вторник, 30 ноября, в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. Фрагмент беседы в своем телеграмме-канале опубликовало РИА Новости.

По данным издания URA.RU, Лукашенко подчеркнул, что считает украинский народ братским, однако не готов занять сторону Киева, потому что власти Незалежной пребывают в "националистическом угаре".

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что в случае открытого противостояния двух государств Минск готов оказать Москве поддержку по нескольким направлениям. Лукашенко уточнил, что речь идет об экономических, политических и юридических связях РБ и РФ.

Кстати, Киселев уже поделился своими впечатлениями от интервью с Лукашенко. Журналист подчеркнул, что глава государства готов отстаивать национальные интересы Белоруссии. 

К слову, ранее политолог Игорь Тышкевич заявил, что Александр Лукашенко заговорил о признании Крыма, чтобы поторговаться с Россией о судьбе будущей конституции РБ.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость5978264
Пожаловаться Ответить
он поддержит только молочкой и картошкой
Гость335225
Пожаловаться Ответить
Будет здорово-скоро ябатьки во главе с Усатым уйдут на войну…Может там и останутся
1
новости партнеров
По теме

"Поток сознания": Киев оценил слова Лукашенко о признании Крыма

На Украине решили смотреть на действия лидера, а не на высказывания

Обороноспособность США пошатнулась из-за "Северного потока-2"

Русофобы в Вашингтоне готовы пожертвовать безопасностью собственной страны, лишь бы навредить Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей