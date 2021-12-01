МО Польши сообщило об обстреле с территории Белоруссии

Пострадали пограничные прожекторы

Военный атташе Белоруссии будет вызван в Министерство национальной бороны Польши после инцидента на линии соприкосновения двух государств. По данным военного ведомства, с территории РБ был открыт огонь из пневматического оружия. 

Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил о провокации белорусских спецслужб в районе Тересполя. Чиновник написал о ЧП в своем твиттер-аккаунте.

Пресс-служба ведомства сообщила, что обстрелу с территории Белоруссии подверглись пограничные осветительные мачты. Информации о жертвах нет. Пострадали только фары прожекторов.

Источник: МО Польши ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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