Пострадали пограничные прожекторы

Военный атташе Белоруссии будет вызван в Министерство национальной бороны Польши после инцидента на линии соприкосновения двух государств. По данным военного ведомства, с территории РБ был открыт огонь из пневматического оружия.

Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил о провокации белорусских спецслужб в районе Тересполя. Чиновник написал о ЧП в своем твиттер-аккаунте.

Пресс-служба ведомства сообщила, что обстрелу с территории Белоруссии подверглись пограничные осветительные мачты. Информации о жертвах нет. Пострадали только фары прожекторов.