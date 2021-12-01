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Военный атташе Белоруссии будет вызван в Министерство национальной бороны Польши после инцидента на линии соприкосновения двух государств. По данным военного ведомства, с территории РБ был открыт огонь из пневматического оружия.
Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил о провокации белорусских спецслужб в районе Тересполя. Чиновник написал о ЧП в своем твиттер-аккаунте.
Пресс-служба ведомства сообщила, что обстрелу с территории Белоруссии подверглись пограничные осветительные мачты. Информации о жертвах нет. Пострадали только фары прожекторов.
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