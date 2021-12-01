Вучич спас свою страну от энергетического кризиса

В Европейском энергетическом сообществе очень эмоционально отреагировал на новые договоренности между Россией и Сербией относительно стоимости газа. Глава содружества Янез Копач заявил, что цена голубого топлива является невероятной. Он поделился своим мнением с изданием "Политика".

Руководитель ЕЭС подчеркнул, что в нынешних условиях цену на газ в 270 долларов за кубометр можно считать невероятно низкой. По мнению эксперта, на сегодняшний день ни одна страна не получила от России настолько благоприятных условий для импорта углеводородов, пишет "МИР24".

Чиновник также отметил, что президент Сербии Александр Вучич сделал очень важный ход для внутренних потребителей и теперь сможет защитить свое государство от негативного влияния мирового энергетического кризиса.

Кроме того, Копач выразил надежду, что стоимость голубого топлива в следующем году начнет снижаться. Он заявил о необходимости допустить к газопроводу "Балканский поток" всех желающих поставщиков углеводородов, а не только Россию.

Напомним, переговоры президентов Сербии и России прошли на прошлой неделе. 25 ноября главы государств встретились в Сочи. Александр Вучич остался доволен "красивыми подарками" от Владимира Путина.