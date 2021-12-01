Дипломатическая война между странами продолжается

До конца января 2022 года сотрудники американского посольства в России должны уехать из страны. Требование касается дипломатов, которые проработали в Москве более трех лет. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Анонсированная ей мера стала ответом на заявление американской стороны о необходимости покинуть США российским сотрудникам посольств. В Вашингтоне указали, что до 30 января уедет 27 дипломатов, а 30 июня еще столько же – всего в 2022 году запланирован отъезд 54 работников дипкорпуса.

В Госдепартаменте США отмечали, что это не является карательной мерой в отношении России, поскольку американская сторона предварительно уведомила российскую об этом решении.

Мария Захарова утверждает, что требование Соединенных Штатов следует рассматривать как высылку – и никак иначе. Она указала, что Россия будет реагировать аналогичным образом. А если политика Вашингтона в отношении работы российских диппредставительств не поменяется, то до 1 июля из Москвы уедет соразмерное количество американских дипломатов.

Представитель российского МИД отметила, что США необходимо пойти на компромисс и отменить действие трехлетнего правила. По ее словам, российским дипломатам, покинувшим Штаты, запрещено въезжать на работу в российские посольства на протяжении трех лет.

Захарова подчеркнула, что именно Вашингтон навязал Москве подобную игру.

Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что в декабре 2020 года американские власти в одностороннем порядке установили трехлетний лимит на пребывание российских дипломатов в стране – в противном случае их будут лишать иммунитета и иных дипломатических привилегий.