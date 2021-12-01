"Будут покупать себе жизнь": оговорка Зеленского о детях возмутила публику

"Будут покупать себе жизнь": оговорка Зеленского о детях возмутила публику
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
У украинских депутатов странное высказывание вызвало восторг

Глава Незалежной Владимир Зеленский угодил в очередной скандал. В одной из своих последних речей он допустил леденящую душу оговорку. Фактически главнокомандующий украинского государства предложил местным детишкам "покупать себе жизнь".

Досадной конфуз произошел во время выступления Зеленского в Верховной раде. Украинский лидер распинался на тему национальных богатств и того, как будущие поколения незалежных будут ими распоряжаться.

В своей речи главнокомандующий украинского государства хотел объявить, что национальные богатства Незалежной помогут будущим поколениям обзавестись собственным жильем. Зеленский планировал сказать, что люди смогут использовать эти богатства для приобретения жилых метров на Украине.

Судя по всему, у главы страны большие проблемы с мовой, потому что в его устах эта фраза приобрела совсем другой смысл.

"Дети смогут использовать эти средства, чтобы покупать себе жизнь на Украине", – объявил президент.

На скандальное высказывание обратили внимание журналисты издания "Страна.ua". Представители прессы отметили, что такая оговорка по Фрейду является знаковой для Владимира Зеленского. Впрочем, местные депутаты лишь поаплодировали своему руководителю.

Учитывая пагубность политики последних киевских властей, возможно, детям нынешних жителей страны действительно придется бороться не за жилье, а за собственные жизни.

Стоит отметить, что фигура Зеленского не устраивает многих украинцев. Недавно местный политолог Руслан Бортник предрек президенту скорую эмиграцию.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость332794
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Это Фсе вырвано из контекста.
Гость333006
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Артист на то он и артист, чтобы играть назначенную ему роль. Удручают эти граждане якобы независимой Украины, тупые, нравственно убогие, без принципов чести, уважения к памяти и собственной истории. Которым всякая чуждая мразь назначила новые ценности быть человеческим навозом для славянского мира. И эти дегенераты радостно намазывают себя чужим гамнищщемм. Готовы предоставить свой дом для убийства родственников за 30 центов, готовые сдохнуть по чужому щелчку. Если не найдутся патриоты Украины, которые зачистят страну от этого мусора - Украине не быть. Сдохнет шаввкой под чужим забором.
Гость335895
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Раб исключительных. Тупящий под патриота. Разжигатель гражданской войны. Кабинетный садюга и трус в душе. Посылать на смерть своих граждан, ради личных и хозяевских выгод, не самому вшей в окопах кормить.
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