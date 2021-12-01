РФ может окрасить в свои цвета территории многих других государств

Москва может представить свою карту "российского мира", взяв за образец карту "тюркского мира", с которой недавно сфотографировался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на турецкой карте отмечены места расселения выходцев из тюркоязычных племен. Мы можем поступить аналогично.

"И у нас есть такой ареал из наших соплеменников и наших соотечественников, мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета, придавая им различную тональность",

– высказался Лавров. По его мнению, в российские цвета можно покрасить страны, где проживают потомки россиян, покинувших в свое время Российскую Империю, а также всю территорию бывшего СССР. Таким образом, в нашу карту войдут многие европейские страны, а Израиль, США, Аргентина и др.

В целом, глава МИД РФ спокойно отнесся к появлению карты "тюркского мира", однако он в курсе озабоченностей некоторых экспертов, которые указывают на возможный военный характер сотрудничества Турции с регионами, где живут иностранные граждане тюркской национальности. Министр РФ обещал поднять этот вопрос на ближайшей встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушолгу.

Ранее Эрдогану подарили карту, на которой значительная часть России отмечена как территория, относящаяся к Турции. По мнению политолога Евгения Сатановского, подобные проявления показывают, как на самом деле относятся к Москве в Анкаре.