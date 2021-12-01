Лавров описал российскую альтернативу турецкой карте "тюркского мира"

Лавров описал российскую альтернативу турецкой карте "тюркского мира"
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
РФ может окрасить в свои цвета территории многих других государств

Москва может представить свою карту "российского мира", взяв за образец карту "тюркского мира", с которой недавно сфотографировался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на турецкой карте отмечены места расселения выходцев из тюркоязычных племен. Мы можем поступить аналогично.

"И у нас есть такой ареал из наших соплеменников и наших соотечественников, мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета, придавая им различную тональность",

– высказался Лавров. По его мнению, в российские цвета можно покрасить страны, где проживают потомки россиян, покинувших в свое время Российскую Империю, а также всю территорию бывшего СССР. Таким образом, в нашу карту войдут многие европейские страны, а Израиль, США, Аргентина и др.

В целом, глава МИД РФ спокойно отнесся к появлению карты "тюркского мира", однако он в курсе озабоченностей некоторых экспертов, которые указывают на возможный военный характер сотрудничества Турции с регионами, где живут иностранные граждане тюркской национальности. Министр РФ обещал поднять этот вопрос на ближайшей встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушолгу.

Ранее Эрдогану подарили карту, на которой значительная часть России отмечена как территория, относящаяся к Турции. По мнению политолога Евгения Сатановского, подобные проявления показывают, как на самом деле относятся к Москве в Анкаре.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость5978264
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Россия всё делает с оглядкой, Лавров уже треплется безконтрольно. Вот Турция для тюркского мира даст Карту турка, как Карта поляка, Карта венгра, а Россия не сделает никогда частью русского мира ни США, ни Израиль, ни Аргентину, ни страны Европы - дороже будет.
Гость335905
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Гость335904
Получается когда глава гос новостного агентства делает на гос канале заявления о том что мечтает, чтобы Стамбул и дарданеллы стали российскими , которые никогда не входили в состав России, то это нормально . Ну вот Чавушоглу и напомнит Лаврову эти моменты .
<цензура> подотри Обосрогло
Гость335904
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Получается когда глава гос новостного агентства делает на гос канале заявления о том что мечтает, чтобы Стамбул и дарданеллы стали российскими , которые никогда не входили в состав России, то это нормально . Ну вот Чавушоглу и напомнит Лаврову эти моменты .
Гость335895
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Новость - СМИ мишура. Носятся с ней как дурень со ступой. От таблоида к таблоиду. Копировать - вставить.
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