Большая пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря в Манеже

На мероприятие пустят меньше журналистов, чем обычно

Объявлена дата ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она состоится 23 декабря 2021 года.

Мероприятие пройдет в традиционном, очном формате. Но из-за эпидемии коронавируса организаторы предупреждают об ограничениях. В частности, в Манеж допустят не более 500 журналистов, передает РИА "Новости".

В прошлом году большая пресс-конференция президента прошла 17 декабря. Глава государства отвечал на вопросы онлайн из подмосковной резиденции Ново-Огарево, а журналисты находились в разных пресс-центрах.

В "доковидные времена" на мероприятие приглашали в разы больше репортеров. В частности, в 2018 г. аккредитацию получили более 1700 сотрудников российских и зарубежных СМИ.


Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

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