Венедиктов рассказал о козырях Лукашенко в отношениях с Москвой

Венедиктов рассказал о козырях Лукашенко в отношениях с Москвой
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
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Батька может сделать России несколько выгодных предложений

Несмотря на неоспоримую близость двух братских государств – России и Белоруссии, лидер Республики Александр Лукашенко всегда отличался желанием вести собственную игру. По мнению известного журналиста Алексея Венедиктова, у Батьки осталось еще два козыря, которые он может предъявить российскому президенту Владимиру Путину.

В первую очередь, главред радиостанции "Эхо Москвы" подметил, что Лукашенко может предложить нашему главнокомандующему разместить отечественные ядерные боеголовки на белорусской территории. Таким образом он сделает реверанс в сторону главы России, а также сможет выгадать для себя какие-то бонусы.

Второй козырь – это остановка транспортировки энергетических ресурсов через белорусскую территорию. Речь идет о поставках из России в Европу. Такой сценарий развития событий также на руку Москве, так как резко повысит значимость российской газовой магистрали "Северный поток – 2".

"Опять Путин в плюсе", – резюмировал Венедиктов.

Кстати, недавно Александр Лукашенко пообещал поддержать нашу страну в случае агрессии киевского режима.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость335918
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Вячеслав Москва
“…главред радиостанции "Эхо Москвы" подметил, что Лукашенко может предложить нашему главнокомандующему разместить отечественные ядерные боеголовки на белорусской территории…” – предложить может, но положительного ответа не получит, потому, что размещать ЯО на территории многовекторного упыря означает потерю контроль над ними (над упырём и ЯО). И ваще, все эти ”козыри” – это провокации, направленные против России.
Вячеслав, так слейте провокатора-лукашенко белорусским майдановцам, Чего вы им мешаете?))))
Гость335918
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Там и без венедиктова разберутся.
Вячеслав Москва
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“…главред радиостанции "Эхо Москвы" подметил, что Лукашенко может предложить нашему главнокомандующему разместить отечественные ядерные боеголовки на белорусской территории…” – предложить может, но положительного ответа не получит, потому, что размещать ЯО на территории многовекторного упыря означает потерю контроль над ними (над упырём и ЯО). И ваще, все эти ”козыри” – это провокации, направленные против России.
Гость332748
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Второй козырь может оказаться липой, так как неисполнение обязательств Россией перед потребителями Европы покажет вашу липовую надёжность как партнёра, которого уже давно пора менять.
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