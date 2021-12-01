Песков указал на неподходящее время для поездки Лукашенко и Путина в Крым

Как отметил госдеятель, на полуострове бушует непогода

Во вторник, 30 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о своем желании посетить Крым. Белорусский лидер заявил, что уже договорился с Владимиром Путиным о поездке на полуостров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас не самое подходящее время для посещения Республики.

По словам госдеятеля, в Крыму стоит не очень хорошая погода. Пескова беспокоят различные природные аномалии, которые буйствуют на территории полуострова.

При этом Дмитрий Сергеевич уверен – как только сложатся благоприятные условия, лидеры двух стран обязательно приедут в Республику, передает РИА "Новости".

Ранее Лукашенко открыто признал Крым частью Российской Федерации.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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