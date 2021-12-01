Загнанный в угол Зеленский придумал историю с госпереворотом - экс-депутат Рады

Загнанный в угол Зеленский придумал историю с госпереворотом - экс-депутат Рады
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Лидера Незалежной раздирают внутренние противоречия и страхи

Президента Украины Владимира Зеленского загнали в угол страшилками про его возможное свержение и принуждением к вооруженному конфликту с Россией. На самом деле, экс-комику нужны все эти слухи о госперевороте для самопиара, поднятия рухнувшего рейтинга и создания иллюзии, что он контролирует ситуацию в стране.

Такое мнение "Ленте.ру" высказал бывший депутат Верховной рады Александр Журавко. Политик подчеркнул, что никакого свержения действующего режима в Незалежной не случится, пока на это не дадут добро западные кураторы Киева.

"Он был очень испуган собственным заявлением о госперевороте, он испуган конфликтом с Россией. Испуган всем. Но надо понимать, что этот человечек, загнанный в угол, этот наполеончик все еще способен на поступки", – заявил Журавко.

По его словам, пан Зеленский может инициировать какую-либо провокацию как по направлению Донбасса, так и Крыма, чтобы создать для себя повод начать конфликт.

Причем в случае с российским полуостровом не исключена отправка туда киевским режимом диверсионной группы или, по примеру экс-президента Петра Порошенко, военных судов в район Керченского пролива. Эксперт предполагает и запуск какой-нибудь ракеты со стороны ВСУ.

Журавко считает, что Владимира Александровича в настоящее время раздирают противоречия – он хочет встретиться с главой России Владимиром Путиным, однако и "силой все хочется отобрать".

"Но нужно определяться. Сейчас я вижу, что все идет именно к силовому сценарию, и рано или поздно этот нарыв может лопнуть", – подытожил политик.

Напомним, на прошлой неделе в ходе большого интервью с местными медиа Зеленский анонсировал начало госпереворота, который должен был пройти 1 декабря, т.е. сегодня. Новыми мятежниками лидер нации назвал некое окружение одного из крупнейших олигархов Незалежной – Рината Ахметова. Якобы его люди ведут переговоры с людьми из России, а на свержение власти даже выделили деньги – целый миллиард долларов.

Сам донецкий олигарх, сбежавший из Донбасса в начале войны в 2014 году, назвал заявление президента лживым. А между тем, СБУ 29 ноября открыла уголовное производство по "госперевороту" гражданами Украины и России.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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