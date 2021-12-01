Иных каналов для покрытия всех газовых потребностей у Европы нет, считает спикер

Российская Федерация ответственно выполняет взятые на себя обязательства по поставкам энергоносителей на территорию Европы. Однако в случае наступления сильных холодов лишь "Северный поток – 2" обеспечит полностью потребности ЕС в газе. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Чиновница указала, что газопровод является гарантией обеспечения запросов со стороны Европейского союза в отношении российских энергоносителей. Москва всегда выполняла и намерена в дальнейшем соблюдать все условия и договоренности, фигурирующие в контракте. Однако никто не исключал рисков в виде сильных холодов.

"И, конечно, имея такой надежный канал поставок газа, как "Северный поток" – об этом можно только мечтать", – высказалась спикер Совета Федерации.



Она также выразила надежду, что стремления ряда представителей американского Сената так и не воплотят в реальность. В противном случае Россия будет вынуждена констатировать факт абсолютной дискредитации проекта, а также подрыва всяких союзнических отношений США с Европой.

Все нападки на участников проекта спикер Совфеда назвала "трагикомедийным сюжетом". Укладка газопровода завершена. "Северный поток – 2" имеет сугубо коммерческое значение – не только для России, но и крупного европейского бизнеса. Если ФРГ вместе с остальными европейскими государствами молча "проглотит" давление на проект, то все разговоры о суверенитете Европейского союза будут лишены всякого смысла, считает Матвиенко.

Ранее федеральное правительство ФРГ направило в американский Сенат письмо с призывом отказаться от санкций против "Северного потока – 2".