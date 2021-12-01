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Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко признать Крым частью России означает, что он окончательно разуверился в Украине и не надеется наладить с ней отношения. К такому мнению склоняется главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин.
Накануне Лукашенко сообщил о своих планах посетить Крым и дал понять, что этот визит будет означать признание полуострова российским. В Киеве бурно отреагировали на это заявление. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил, что Минску в этом случае ответят "по полной программе".
С точки зрения Рожина, подобные предупреждения не могут напугать Лукашенко, поскольку Киев в угоду США и так занял откровенно враждебную позицию в отношении Минска, хуже уже не будет.
"Собственно, Лукашенко поэтому активно и говорит о признании Крыма: терять-то уже нечего",
– отметил Рожин в комментарии "Царьграду".
В Кремле уже подтвердили, что поездка Лукашенко в Крым возможна, но не в ближайшие дни. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас на полуострове "неподходящая" погода.
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