Минск больше не боится испортить отношения с Киевом

Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко признать Крым частью России означает, что он окончательно разуверился в Украине и не надеется наладить с ней отношения. К такому мнению склоняется главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин.

Накануне Лукашенко сообщил о своих планах посетить Крым и дал понять, что этот визит будет означать признание полуострова российским. В Киеве бурно отреагировали на это заявление. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил, что Минску в этом случае ответят "по полной программе".

С точки зрения Рожина, подобные предупреждения не могут напугать Лукашенко, поскольку Киев в угоду США и так занял откровенно враждебную позицию в отношении Минска, хуже уже не будет.

"Собственно, Лукашенко поэтому активно и говорит о признании Крыма: терять-то уже нечего",

– отметил Рожин в комментарии "Царьграду".

В Кремле уже подтвердили, что поездка Лукашенко в Крым возможна, но не в ближайшие дни. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас на полуострове "неподходящая" погода.

Ранее власти Украины решили продлить "стену Яценюка", которую строят на границе с Россией, еще и вдоль Белоруссии.