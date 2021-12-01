Десятки установленных нарушителей закона смогли выехать из страны

В Белоруссии правоохранители задержали 11 граждан, которые в соцсетях и мессенджерах писали оскорбительные комментарии в связи с гибелью двух десантников ВС России в ходе учений, прошедших в ноябре на полигоне в Гродно. Об этом сегодня сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Республики Вячеслав Орловский.

Его заявление разместила пресс-служба на странице ведомства в телеграм-канале.

"Вчера сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержаны 11 граждан, которые разместили в сети Интернет кощунственные, оскорбительные и вызывающие отвращение от степени цинизма комментарии с связи с недавней трагической гибелью на учениях двух российских десантников", – сказал Орловский.

По его словам, все эти люди уже находятся в следственном изоляторе, они будут привлечены к уголовной ответственности по статье "О разжигании вражды и розни". Представитель МВД отметил, что задержанные являлись подписчиками экстремистских соцсетей.

"В большей части это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые", – подчеркнул он.

В пресс-службе ведомства добавили, что всего выявлено более 50 человек, размещавших оскорбления в связи с гибелью российских военных. Однако часть из этих людей уже покинула пределы Белоруссии в США, Польшу, Литву и уже оттуда пишут циничные комментарии, уточнили в МВД.

Напомним, два военнослужащих ВС РФ погибли 12 ноября во время десантирования на гродненский полигон. Из-за внезапного порыва ветра у самой земли они столкнулись друг с другом, у них погасли купола, в результате чего произошло падение. Один из десантников попытался открыть запасной парашют, однако для спасения у парней не хватило высоты.

