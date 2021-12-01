В Белоруссии задержаны авторы оскорбительных постов в адрес погибших российских десантников

В Белоруссии задержаны авторы оскорбительных постов в адрес погибших российских десантников
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеМинск согласовал с Москвой цены на газ на 2022 год
Десятки установленных нарушителей закона смогли выехать из страны

В Белоруссии правоохранители задержали 11 граждан, которые в соцсетях и мессенджерах писали оскорбительные комментарии в связи с гибелью двух десантников ВС России в ходе учений, прошедших в ноябре на полигоне в Гродно. Об этом сегодня сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Республики Вячеслав Орловский.

Его заявление разместила пресс-служба на странице ведомства в телеграм-канале.

"Вчера сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержаны 11 граждан, которые разместили в сети Интернет кощунственные, оскорбительные и вызывающие отвращение от степени цинизма комментарии с связи с недавней трагической гибелью на учениях двух российских десантников", – сказал Орловский.

По его словам, все эти люди уже находятся в следственном изоляторе, они будут привлечены к уголовной ответственности по статье "О разжигании вражды и розни". Представитель МВД отметил, что задержанные являлись подписчиками экстремистских соцсетей.

"В большей части это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые", – подчеркнул он.

В пресс-службе ведомства добавили, что всего выявлено более 50 человек, размещавших оскорбления в связи с гибелью российских военных. Однако часть из этих людей уже покинула пределы Белоруссии в США, Польшу, Литву и уже оттуда пишут циничные комментарии, уточнили в МВД.

Напомним, два военнослужащих ВС РФ погибли 12 ноября во время десантирования на гродненский полигон. Из-за внезапного порыва ветра у самой земли они столкнулись друг с другом, у них погасли купола, в результате чего произошло падение. Один из десантников попытался открыть запасной парашют, однако для спасения у парней не хватило высоты.

Источник: МВД Белоруссии ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Молодец Лукашенко! Начало хорошее!
Пожаловаться Ответить
Теперь надо не на словах, а официально, с документальным подтверждением на правотельственном уровне, признать Крым и отказаться от МНОГОВЕКТОРНОСТИ!
Нужно раздавить всех УБЛЮДКОВ - потенциальных БЕЗДЕЛьНИЛОВ - БУЗЕТЁРОВ, подписать дооговор об объединении с России с единой валютой - РОССИЙСКИМ РУБЛЁМ и общем экономическом, техническом, культурном и военном пространстве с общей армией.
Гость335162
Пожаловаться Ответить
"В большей части это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые" - это и есть часть тех самых сторонников известной домохозяйки?
1
новости партнеров

"Поток сознания": Киев оценил слова Лукашенко о признании Крыма

На Украине решили смотреть на действия лидера, а не на высказывания

Обороноспособность США пошатнулась из-за "Северного потока-2"

Русофобы в Вашингтоне готовы пожертвовать безопасностью собственной страны, лишь бы навредить Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей