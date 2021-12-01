В МИД прокомментировали новые угрозы от Белого дома

Санкционная политика Соединенных Штатов в отношении России стала проявлением слабости и невозможности поддержания конкуренции Белым домом. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Госслужащая напомнила о заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о постоянной готовности Вашингтона ввести антироссийские санкции. Захарова отметила, комментируя слова представителя американского госаппарата, что основой подобного подхода остается неспособность к здоровой борьбе и честной конкуренции.

В Москве прекрасно осознают, что санкционное давление давно используется Вашингтоном в качестве одного из инструментов реализации внешней политики. Однако таким образом Штаты расписываются в собственной слабости, указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Когда-то, считает Захарова, американская сторона могла считать антироссийские санкции проявлением своих сил. Однако на текущий момент, учитывая развитие экономики, гуманитарной и политической сферы, противоправные методы воздействия говорят о том, что определенные участники мировой политики не смогли адаптироваться к современным условиям. А потому за отсутствием иных возможностей проявляют слабость, действуя прежними методами.

Ранее в российском МИД заявили, что до конца января следующего года представители американской дипмиссии должны покинуть территорию Российской Федерации. Речь идет о дипломатах, проработавших в Москве более трех лет, отметила Захарова.