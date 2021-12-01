Порошенко потребовал от ЕС и США нанести по России "невыносимый" удар

Порошенко потребовал от ЕС и США нанести по России "невыносимый" удар
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
"Шоколадный король" Незалежной хочет "адских" санкций для Москвы

Коллективный Брюссель и Вашингтон должны как можно быстрее составить новый пакет "адских" рестрикций в отношении России на случай "вторжения" Москвы в пределы Незалежной. К этому призвал западных старших товарищей экс-президент Украины, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"ЕС, США должны назначить каждый нового представителя, который будет заниматься срочной разработкой списка санкций, которые одни надо принять уже сейчас, а другие – адские санкции для (президента РФ Владимира) Путина – тогда, когда он решится на второй этап агрессии", – цитирует "Интерфакс-Украина" хозяина "Рошена".

Петр Алексеевич заявил, что у Москвы не должно остаться никаких иллюзий относительно введения очередных ограничений.

"Шоколадный король" всея Незалежной подчеркнул, что "цена агрессии для Путина, в том числе через санкционный механизм, должна стать непомерной и невыносимой".

Таким образом, украинский политик произнес новую мантру Запада, спущенную киевскому режиму из глубин США, ЕС и НАТО. Аккурат накануне с ней же выступил и генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг, прибывший в Ригу на встречу глав МИД членов объединения.

Сначала норвежец пожаловался, что у альянса нет данных о планах России в отношении Украины, но натовцы готовятся к возможности применения Москвой военной силы против Киева. А затем Столтенберг пригрозил РФ новыми санкциями, если ситуация вокруг Незалежной ухудшится.

В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс решила наглядно продемонстрировать России решимость стран-членов НАТО оказать поддержку соборной и прокатилась на танке в боевом обмундировании, посещая военную базу Соединенного Королевства в Эстонии, расположенную в 160 км от российской границы.

Источник: Интерфакс-Украина ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость335929
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Для начала надо прибить эту поросятину, чтобы не смердела.
Гость331902
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Это надо понимать так, что нас убьют на всякий случай.
Вячеслав Москва
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“...Дядя Петя, ты - дурак?..." (к/ф ”Серёжа”)
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