От главы кабмина не укрылось веселье "Никитина и прочих"

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин отреагировал на поведение губернатора Нижегородской области и главы калининградского региона Глеба Никитина и Антона Алиханова, которые "хихикали" в ходе выступления председателя правления Сбербанка Германа Грефа на комиссии по вопросам развития предпринимательства.

Министр сообщил, что в ходе выступления Грефа наблюдал за двумя губернаторами, которых что-то развеселило.

"Во время того, как вы говорили, они хихикали. Извините за такое слово, так и скажу", – сообщил Мишустин, обращаясь к Грефу.

Российский премьер уточнил, что речь идет о "Никитине и прочих". Что конкретно развеселило глав регионов во время выступления председателя правления Сбербанка, непонятно. Однако известно, что выступивший Греф, предлагая принять для бизнеса те или иные решения, глубокомысленно сообщил, что "просто делать сложные вещи, и сложно делать простые". Премьер в ответ указал, что власти прекрасно понимают, насколько разнообразен бизнес, а многие из его представителей не желают использовать современные методы для решения своих задач.

Ранее сообщалось, что Мишустин решил уволить с должности министра спорта Российской Федерации Ксению Машкову – последняя многократно допускала нарушение своих должностных обязанностей. Согласно информации, опубликованной на официальном правовом портале, причиной стали нередкие прогулы министра. Постановление ссылается на федеральный закон "О государственной гражданской службе", который предусматривает увольнение за подобные нарушения.