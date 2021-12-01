Мишустин поставил на место расхихикавшихся губернаторов - видео

Мишустин поставил на место расхихикавшихся губернаторов - видео
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
От главы кабмина не укрылось веселье "Никитина и прочих"

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин отреагировал на поведение губернатора Нижегородской области и главы калининградского региона Глеба Никитина и Антона Алиханова, которые "хихикали" в ходе выступления председателя правления Сбербанка Германа Грефа на комиссии по вопросам развития предпринимательства.

Министр сообщил, что в ходе выступления Грефа наблюдал за двумя губернаторами, которых что-то развеселило.

"Во время того, как вы говорили, они хихикали. Извините за такое слово, так и скажу", – сообщил Мишустин, обращаясь к Грефу.

Российский премьер уточнил, что речь идет о "Никитине и прочих". Что конкретно развеселило глав регионов во время выступления председателя правления Сбербанка, непонятно. Однако известно, что выступивший Греф, предлагая принять для бизнеса те или иные решения, глубокомысленно сообщил, что "просто делать сложные вещи, и сложно делать простые". Премьер в ответ указал, что власти прекрасно понимают, насколько разнообразен бизнес, а многие из его представителей не желают использовать современные методы для решения своих задач.

Ранее сообщалось, что Мишустин решил уволить с должности министра спорта Российской Федерации Ксению Машкову – последняя многократно допускала нарушение своих должностных обязанностей. Согласно информации, опубликованной на официальном правовом портале, причиной стали нередкие прогулы министра. Постановление ссылается на федеральный закон "О государственной гражданской службе", который предусматривает увольнение за подобные нарушения.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Поток сознания": Киев оценил слова Лукашенко о признании Крыма

На Украине решили смотреть на действия лидера, а не на высказывания

Обороноспособность США пошатнулась из-за "Северного потока-2"

Русофобы в Вашингтоне готовы пожертвовать безопасностью собственной страны, лишь бы навредить Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей