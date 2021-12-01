Москва откажется поставить Минску ядерное оружие - эксперт

Москва откажется поставить Минску ядерное оружие - эксперт
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеВ Сети появилось видео с "расстрелом" мигрантов из Белоруссии украинской погранслужбой
Для этого не существует повода, а "сараи" Лукашенко потребуют затрат на их переоборудование

Москва не сможет передать Минску ядерное оружие, как об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Для этого нет никакой надобности даже в свете натовских угроз переместить тактический арсенал США из Германии на восточный фланг альянса, к тому же у РФ есть международные обязательства. К такому выводу пришел белорусский военный эксперт Егор Лебедок, комментируя на своей странице в телеграм-канале свежий спич бацьки.

"Естественно, речь не идет о передаче Россией ядерного оружия Белоруссии – это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия и имело бы последствия для самой РФ и безопасности в мире", – пишет специалист.

По его мнению, размещение тактического арсенала в Республике делает территорию государства одной из основных мишеней для нанесения удара западными силами и средствами в случае войны с Россией, даже при дистанцировании Минска от этого конфликта.

Кроме того, считает Лебедок, у Москвы нет особой надобности базировать в Белоруссии ядерное вооружение в контексте противодействия Варшаве. Эксперт обратил внимание на фразу Лукашенко о том, что у такого "рачительного хозяина", каким он и является, "все сараи стоят на месте", т.е. бункеры, где хранились арсеналы СССР.

"В реальности инфраструктура потребует серьезных затрат времени и средств. Как и оборудование таких баз в Польше", – заметил Лебедок.

Также эксперт указал на тот факт, что глава НАТО Йенс Столтенберг, заявивший 19 ноября о возможном перемещении ядерного арсенала к востоку от Германии, уже 28 ноября объявил, что Германия продолжит участвовать в совместном использовании тактического американского арсенала и "это больше не проблема".

"Поэтому, заявление Лукашенко как минимум запоздалое", – резюмировал Лебедок.

Напомним, накануне в СМИ появились отрывки из большого интервью Александра Григорьевича российскому журналисту Дмитрию Киселеву. В частности, бацька сказал, что Минск готов предложить Москве территорию Белоруссии для размещения ядерного вооружения, если подобный арсенал усилиями НАТО окажется в Польше.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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