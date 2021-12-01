Блинкен планирует добиться от Лаврова "отвода" российских войск от Украины

Блинкен планирует добиться от Лаврова "отвода" российских войск от Украины
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Госсекретарь обвинил Москву в нарушении Минских соглашений

Белый дом намерен обсудить с российской стороной тему Донбасса. Такое заявление сделал сегодня, 1 декабря, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Глава государственного департамента уточнил, что намерен поднять этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Блинкен уточнил, что призовет РФ отвести войска от украинских границ.

Госсекретарь Соединенных Штатов также возложил на российскую сторону ответственность за проблемы, связанные с невыполнением Минских соглашений на территории Донбасса. Как указал Блинкен, выступая на пресс-конференции, минские договоренности остаются путем к разрешению и урегулированию ситуации внутри Украины. Однако проблема не исчезает, потому что Москва "не сдерживает своих обещаний".

Госсекретарь призвал Россию восстановить режим прекращения огня, установленный летом прошлого года, а также отказаться от "дестабилизации и провокации". Блинкен уточнил, что обсудит этот вопрос 2 декабря с Лавровым.

В ходе выступления на пресс-конференции он также указал, что Североатлантический альянс не представляет для России никакой угрозы и не пытается проводить в отношении Москвы агрессивную политику. Каждое действие НАТО, заявил американский чиновник, имеет сугубо оборонительный характер.

Ранее Блинкен заявил, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе якобы спровоцирована Кремлем. Подобными методами, считает государственный секретарь Соединенных Штатов, Москва пытается отвлечь внимание общественности от своих "преступных" действий на Украине.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость335972
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еврей блинкен - ну ты и головаа
давно видимо ни кто не посылал по популярному направлению?
<цензура> на пуй жиденышь,туда где твои холопы из укрусии
Гость335966
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А непошол бы блинкин на <цензура>.й.
Настоящий ОДЕССИТ
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Блинкен дурачок. Понимает, но передасты хохлоебы ему ближе.
Гость333006
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Гость335956
Чё ж пора призвать Америку прекратить оккупацию Европы - Yankee Go Home!
И Японию, и Корею, Ирак, Сирию, Израиль, ДиегуГарсию в Индийском океане, Специю в Италии, Джибути, Бахрейн, Катар, Норвегию, Испанию, Австралию, Бельгию, Годурас и пр. и пр.
Гость332464
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Шел-бы ты Блинкин и не просто шел а уё. в свою пиндосию там у тебя негры бунтуют вот ими и знаимайся а к нам не лезь не ваше это дело.
Гость335956
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Чё ж пора призвать Америку прекратить оккупацию Европы - Yankee Go Home!
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