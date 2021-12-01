Бывшие советские офицеры не захотели "сдавать" полуостров натовцам

Украинские военные в 2014 году сами предложили российским коллегам взять под свой контроль Крым, поскольку опасались размещения на полуострове войск НАТО. Именно поэтому регион перешел России без единого выстрела. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву.



"Они вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор, они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским", – передал бацька вероятный диалог между военным ВСУ и ВС РФ, служившими на полуострове.

По его словам, во время очередной встречи украинцы предложили россиянам доложить президенту России Владимиру Путину о том, что "вопрос Крыма надо решать", что и было сделано.

Лукашенко напомнил, что в то время натовцы уже были "заточены" на создание своих баз на полуострове, в том числе представители Пентагона проектировали казармы в Севастополе.

"Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам", – сообщил лидер белорусов.

По его информации, Путин "настаивал на юридическом решении проблемы". Он добавил, что глава РФ был категорически против присутствия натовских войск в Крыму. Регион нужно было спасать, и российский президент настоял на проведении референдума, в результате которого полуостров бескровно решил свою судьбу. Всенародное голосование воссоединило юридически Крым с Россией, резюмировал бацька.

Ранее в этом же интервью он объявил, что после референдума 2014 года полуостров де-факто и де-юре стал российским. Также он анонсировал скорое посещение Крыма, о чем уже договорился с Путиным. В Киеве это признание вызвало вполне понятную истерику. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявления Лукашенко назвал "потоком сознания".

