"Ползал на коленях": Лукашенко поведал о своих мольбах перед Порошенко после диалога с Путиным

"Ползал на коленях": Лукашенко поведал о своих мольбах перед Порошенко после диалога с Путиным
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экс-президент Украины не сдержал обещаний

Президент Российской Федерации Владимир Путин в свое время предлагал бывшему президенту Украины Петру Порошенко помощь в восстановлении Донбасса и завершении вооруженного конфликта. Киев ответил согласием, однако позднее начал поступать ровным счетом наоборот, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

Глава республики сообщил, что ему приходилось "ползать на коленях" к Порошенко с подачи Путина. После дебальцевского котла президент Белоруссии разговаривал о Донбассе с российским коллегой – последний эмоционально говорил, что войну пора прекращать. На вопрос собеседника о дальнейших конкретных действиях Путин заявил, что нужно восстановить Донбасс. В ответ Лукашенко сообщил, что готов переговорить с Порошенко по этому поводу.

После этого белорусский президент "на радостях" приехал к Порошенко, заявив о том, что войну нужно как можно скорее прекратить.

"Вы знаете, он в конце-концов согласился. Но через месяц все начал делать наоборот. Парень находился под внешним управлением", – рассказал Лукашенко.

Глава Белоруссии также заявил, комментируя события 2014 года, что опасавшиеся размещения Североатлантического альянса украинские военнослужащие предложили россиянам взять полуостров под контроль. О разговоре доложили Путину.

Ранее белорусский лидер заявил, что уже обговорил с Путиным детали своей предстоящей поездки в Крым. Лукашенко уточнил, что ожидает официального приглашения от российской стороны, свой визит он желает начать с поездки в Севастополь.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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