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Евросоюз на текущей неделе планирует ввести против Минска санкции из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Под рестрикции попадут 17 физических и 11 юридических лиц, сообщает сегодня Bloomberg.
По данным агентства, ограничительные меры могут затронуть местную авиакомпанию "Белавиа" и сирийские Сham Wings, а также белорусских судей и граждан, которые занимаются контролем на границе.
Кроме того, в списке фигурируют производитель азотных удобрений "Гродно Азот" и производитель нефти "Беларусьнефть", сообщил источник издания.
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