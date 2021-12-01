Брюссель подготовил санкции против Минска из-за мигрантов

Под ограничения могут попасть "Белавиа" и "Гродно Азот"

Евросоюз на текущей неделе планирует ввести против Минска санкции из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Под рестрикции попадут 17 физических и 11 юридических лиц, сообщает сегодня Bloomberg.

По данным агентства, ограничительные меры могут затронуть местную авиакомпанию "Белавиа" и сирийские Сham Wings, а также белорусских судей и граждан, которые занимаются контролем на границе.

Кроме того, в списке фигурируют производитель азотных удобрений "Гродно Азот" и производитель нефти "Беларусьнефть", сообщил источник издания.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

"Поток сознания": Киев оценил слова Лукашенко о признании Крыма

На Украине решили смотреть на действия лидера, а не на высказывания

Обороноспособность США пошатнулась из-за "Северного потока-2"

Русофобы в Вашингтоне готовы пожертвовать безопасностью собственной страны, лишь бы навредить Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей