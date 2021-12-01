Под ограничения могут попасть "Белавиа" и "Гродно Азот"

Евросоюз на текущей неделе планирует ввести против Минска санкции из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Под рестрикции попадут 17 физических и 11 юридических лиц, сообщает сегодня Bloomberg.

По данным агентства, ограничительные меры могут затронуть местную авиакомпанию "Белавиа" и сирийские Сham Wings, а также белорусских судей и граждан, которые занимаются контролем на границе.

Кроме того, в списке фигурируют производитель азотных удобрений "Гродно Азот" и производитель нефти "Беларусьнефть", сообщил источник издания.

