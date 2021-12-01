Западу крайне трудно прочитать мысли Путина - СМИ

Западу крайне трудно прочитать мысли Путина - СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вашингтон надеется, что на Украину никто не нападет

Ни у Вашингтона, ни у Брюсселя нет никаких оценок по поводу дальнейшего поведения Российской Федерации. Об этом пишет шведский обозреватель Тересе Ларссон Хультин, указавшая на рост напряжения между Западом и Москвой из-за Украины.

Автор сообщила, что американские аналитические центры пытались понять ход мыслей российского лидера Владимира Путина, однако попытки не увенчались успехом. 

"Нам, жителям Запада, сложно прочитать ход мыслей президента России. Однако они же (аналитические центры – прим. ред.) утверждают, что из-за обширных санкционных мер и риска глобального конфликта Российская Федерация или не осмелится, или не пожелает вторгаться на территорию Украины", – пишет обозреватель.

Тем не менее, действующий президент России, продолжает автор, успел шокировать западный мир семь лет назад, "аннексировав" Крым. В те годы российские информационные агентства также использовали довольно резкие формулировки в отношении украинской администрации. Похожая ситуация наблюдается и сейчас.

Автор публикации считает, что напряженные отношения вполне выгодны как НАТО, так и Штатам с Российской Федерацией, и даже Украине. Москва давно стремится вернуть свой былой политический вес, и теперь "поигрывает мускулами" перед украинскими соседями. А летом президент России выдал объемное эссе, в котором указал, что Украина исторически неразрывно связана с Россией.

Штаты же пытаются за счет украинского трека выставить партнерам ультиматум: "с нами или против нас". Так как теперь Новая Римская империя столкнулась с двумя державами – Россией и Китаем. К тому же, необходимо добиться привлечения средств на военное наращивание – ведь соперники давно перевооружаются. Для украинской администрации же эскалация конфликта в Донбассе сулит повышенное внимание от Запада и определенные гарантии по безопасности.

Источник: Svenska Dagbladet ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость334907
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Гость335418
Да уж! Свой личный диагноз ты верно определил. Правда, мыслишка твоя не запутанная, пряменькая и всего одна, как та линия, что твою попу на две части делит!
Так и тянет вас к вашей швабре. А это уже даже не единственная мысль ,а всего лишь безусловный рефлекс. Простейшая система академика Павлова..
Акиншин В.Н.
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Гля?: не понимают, что человек под старость кафей пье: "да и Байден заодно если перDеть не будет", тут вам не паможа газазованность, ну не шахты ш..., - и потепления ня ат етага, а от АВИАЦИИ весь мир можа кафеи ганЯть сотни лет, гаспада травовидныя, менее климат изменится, а обратись в КБ САЛЮТ, там и озону хоть мятровую толщу сделають, и запаста и испытано: полтора лита - в 20 сек и озон 100%
Гость335418
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Гость333773
Нам жителям запада насрать на президента России и на саму Россию. Главное чтоб в нашу сторону она не воняла
Ну в отношении вони- нет другой нации не матушке земле вонючее самой свидомой нации!
Гость331902
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Гость333773
Нам жителям запада насрать на президента России и на саму Россию. Главное чтоб в нашу сторону она не воняла
Если скоты, типа тебя не будут сюда забредать с перепою или сдуру или от избытка скотства, то и wони не будет, да и Байден заодно если перDеть не будет.
Гость335418
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Гость334907
Мысли болезненных людей очень часто настолько запутанные, что и их носитель часто не может их прочитать
Да уж! Свой личный диагноз ты верно определил. Правда, мыслишка твоя не запутанная, пряменькая и всего одна, как та линия, что твою попу на две части делит!
Акиншин В.Н.
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ПРосто не понимают, что это же Сов.РАзведка...
Гость334907
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Мысли болезненных людей очень часто настолько запутанные, что и их носитель часто не может их прочитать
Гость333773
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Нам жителям запада насрать на президента России и на саму Россию. Главное чтоб в нашу сторону она не воняла
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