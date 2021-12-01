Вашингтон надеется, что на Украину никто не нападет

Ни у Вашингтона, ни у Брюсселя нет никаких оценок по поводу дальнейшего поведения Российской Федерации. Об этом пишет шведский обозреватель Тересе Ларссон Хультин, указавшая на рост напряжения между Западом и Москвой из-за Украины.

Автор сообщила, что американские аналитические центры пытались понять ход мыслей российского лидера Владимира Путина, однако попытки не увенчались успехом.

"Нам, жителям Запада, сложно прочитать ход мыслей президента России. Однако они же (аналитические центры – прим. ред.) утверждают, что из-за обширных санкционных мер и риска глобального конфликта Российская Федерация или не осмелится, или не пожелает вторгаться на территорию Украины", – пишет обозреватель.

Тем не менее, действующий президент России, продолжает автор, успел шокировать западный мир семь лет назад, "аннексировав" Крым. В те годы российские информационные агентства также использовали довольно резкие формулировки в отношении украинской администрации. Похожая ситуация наблюдается и сейчас.

Автор публикации считает, что напряженные отношения вполне выгодны как НАТО, так и Штатам с Российской Федерацией, и даже Украине. Москва давно стремится вернуть свой былой политический вес, и теперь "поигрывает мускулами" перед украинскими соседями. А летом президент России выдал объемное эссе, в котором указал, что Украина исторически неразрывно связана с Россией.

Штаты же пытаются за счет украинского трека выставить партнерам ультиматум: "с нами или против нас". Так как теперь Новая Римская империя столкнулась с двумя державами – Россией и Китаем. К тому же, необходимо добиться привлечения средств на военное наращивание – ведь соперники давно перевооружаются. Для украинской администрации же эскалация конфликта в Донбассе сулит повышенное внимание от Запада и определенные гарантии по безопасности.