Иск команды юристов экс-президента о "самоустранении" правомочен

Постановление Верховной рады о самоустранении президента страны Виктора Януковича с должности в 2014 году является незаконным, поскольку в украинском законодательстве не существует такого понятия как "самоустранение". Об этом заявил депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Качура, комментируя данную ошибку майданных сторонников.

Напомним, 27 ноября представитель свергнутого в результате госпереворота Януковича Юрий Кирасир сообщил, что экс-лидер нации подал иск в Окружной административный суд Киева. В нем Виктор Федорович пытается оспорить законность принятого парламентом 22 февраля 2014 г. документа о его самоустранении с поста президента.

Качура выразил сомнение, что в тот момент были какие-то события в Незалежной, которые требовали от Рады одобрения подобного постановления.



"Если хотели – нужно было процедуру импичмента запускать… Если вы спрашиваете у меня как у юриста, процедура (отстранения от власти Януковича - ред.), которую выбрали, была абсолютно несовершенной и такой, которая вызывает сомнения. Я думаю, что история уже рассудит и даст оценку", - сказал депутат.

При этом, считает соратник нынешнего главы государства Владимира Зеленского, у команды Януковича нет шансов одержать победу по данному иску в суде.

Ранее украинские СМИ обратили внимание на то, как совпали две новости. Сначала 26 ноября Зеленский на большой пресс-конференции для медиа объявил о подготовке в соборной госпереворота, который якобы должен был случиться 1 декабря. А на следующий день адвокат Януковича сообщает об иске в связи с незаконностью "самоустранения".

Журналисты из "Страна.ua" отметили, что если суд встанет на сторону бывшего президента, то возникнет непонятная ситуация, кого считать главой государства – Зеленского или Януковича.

Добавим, пока никакого мятежа в Незалежной не наблюдается.

