Лукашенко рассказал о риске срыва референдума по новой конституции Белоруссии

Лукашенко рассказал о риске срыва референдума по новой конституции Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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По мнению президента, всему может помешать война

Александр Лукашенко во время интервью Дмитрию Киселеву указал, что работа над проектом новой конституции еще идет – до публикации окончательной версии документа остается около месяца, а референдум, как сообщалось ранее, намечен на февраль. Однако президент допустил, что процедура может сорваться из-за непредвиденных обстоятельств. 

Глава Белоруссии отметил, что сроки внесения законопроекта на референдум определены действующей Конституцией. И, отвечая на вопрос российского журналиста, планируется ли процедура в феврале, Лукашенко указал, что есть фактор, способный помешать этому.

"Если не начнется война. Господи, не дай бог", – приводит его слова БелТа. 

Президент заявил, что в стране обязательно пройдет референдум согласно разработанному графику, если Белоруссия не окажется под угрозой введения чрезвычайного положения. Тем не менее, отметил лидер, это "из области фантастики". 

Оппозиция уверяет, что предстоящий референдум в стране по новой конституции является преступлением, поскольку Александр Лукашенко не имеет права на его проведение. Более того, бывший белорусский министр культуры Павел Латушко считает, что президент боится оппозиционного плана по протестному голосованию, поскольку понимает, что народ его не поддержит, и придется фальсифицировать результаты. 

Источник: БелТа ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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