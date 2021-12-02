Глава Белоруссии делает все возможное для сохранения власти

Желание президента Белоруссии Александра Лукашенко договориться с Кремлем о размещении у себя в стране ядерного оружия абсолютно нереалистичное. Подобный сценарий не устраивает ни международное сообщество, ни Совбез ООН, ни саму Россию. Об этом заявил бывший сотрудник МИД РБ Валерий Ковалевский.

Напомним, во вторник, 30 ноября, белорусский правитель в ходе интервью российскому телеведущему Дмитрию Киселеву заявил, что Минск готов к переговорам с Москвой на тему размещения ядерного оружия на территории РБ.

Однако, по словам дипломата, никто не заинтересован в том, чтобы наша страна передала союзному государству ядерное оружие. Эксперт объяснил, для чего вообще белорусский правитель перешел к подобной риторике. Он уверен, что глава РБ делает все возможное для сохранения своей власти.

"Лукашенко в очередной раз повышает ставки в своей игре на выживание и показывает, что готов на все ради сохранения власти", - заявил Ковалевский.

Он также подчеркнул, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы на территории Белоруссии не появилось ядерное оружие. Дипломат обратил внимание на заявление ОДКБ, сделанное после публикации фрагмента интервью Лукашенко.

По мнению эксперта, руководство военного блока, говоря о недопустимости размещения ядерного оружия вне пределов стран, владеющих им, имело в виду не только Польшу, но и Белоруссию. Исходя из этого, экс-сотрудник МИД РБ сделал вывод, что Россия выступает против новой идеи Лукашенко.

Он также отметил, что воинственная риторика белорусского правителя может быть связана с тем, что пограничный конфликт, возникший из-за эскалации миграционного кризиса, постепенно сходит на нет, а желание напомнить Евросоюзу о себе у Лукашенко сохраняется. "Я готов создать вам новые проблемы", – трактует слова президента Ковалевский.

Кстати, в ходе того же интервью Лукашенко заявил о готовности поддержать Россию в случае агрессии Украины. Глава Белоруссии обратил особое внимание на национализм киевского режима.